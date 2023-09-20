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В России за семь лет цена чашки кофе выросла на 118%

«Платформа ОФД»: в России за семь лет цена чашки кофе выросла на 118%
Серьезное изменение цены чашки кофе началось в 2020 году. Рост средней стоимости кофе в 2022 и 2023 годах связан с ростом мировых цен из-за слабого урожая кофе, уходом ряда FMCG-брендов из России и валютными колебаниями
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В России за семь лет цена чашки кофе объемом 150-200 мл выросла на 118%. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», поступившие в РБК.

По данным компании, средняя цена на чашку кофе (150-200 мл) в заведениях общепита в августе-сентябре 2023 года составила 166 руб., что на 11% выше, чем в 2022 году, и на 118% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, увеличившись на 61%.

При этом цена на кофе в магазинах выросла не так значительно: в августе-сентябре средняя цена составляла 289 руб., что на 1% выше, чем в 2022 году, и на 52% выше уровня 2016 года. Скачок средней цены произошел в 2022 году, увеличившись на 28%.

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе за семь лет.

В качестве условной чашки кофе — учитывался кофе в объеме 150-200 мл, либо прямое указание в чеках как «чашка кофе».

Сравнение провели за период с 1 августа по 15 сентября 2023 года, 2022 года и 2016 года.

Гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров рассказал, что в цене кофе заложены расходы на кофейный ингредиент, молоко, работу бариста, коммунальные и другие траты, а также наценка, определяющая прибыль.

«Серьезное изменение ценника началось в шоковый для индустрии общепита 2020 год, когда разразилась коронавирусная пандемия. Она привела к росту стоимости чашки кофе на 15% за год, при драматическом снижении трафика», — рассказал он.

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В 2021 году многие заведения питания пытались вернуть покупателя и стремились держать цену ниже уровня предыдущего года на 6%.

Резкий рост средней стоимости кофе наблюдался в 2022 и 2023 годах. Он связан с ростом мировых цен из-за слабого урожая кофе, сокращением ассортимента в связи уходом ряда FMCG-брендов из России, валютными колебаниями и ростом других издержек бизнеса, подчеркнул Баров.

По данным «Платформы ОФД», россияне чаще всего покупают капучино и латте, которые в составляют более половины продаж кофе. В компании отметили, что рост популярности кофе обеспечивают ставшие платежеспособными представители поколения Z (родившиеся примерно с 1997 по 2012 год), которые имеют более устойчивую привычку пить кофе.

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