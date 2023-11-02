Рыбаки предупредили об удорожании промысла из-за пошлин на топливо

Рыбопромышленники просят освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин — он приводит к удорожанию промысла на 40% и может повлиять на недорогую рыбу. Росрыболовство согласно, что вопрос нужно проработать

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) попросила Минсельхоз инициировать изменения в законодательство, чтобы освободить судовое топливо от применения повышающих коэффициентов при расчете вывозных пошлин. Соответствующее письмо, с которым ознакомился РБК, глава ассоциации Герман Зверев 20 октября направил на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Ассоциация просит внести изменения в постановление правительства № 1637 от 5 октября, которое скорректировало подход к определению ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов. Теперь на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент — 50 тыс. руб. за тонну.

«Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями», — предупреждает Зверев в письме.

В пресс-службе Росрыболовства РБК сообщили, что осведомлены о ситуации, которая сложилась после введения повышающего коэффициента на вывоз судового топлива за пределы российской таможенной территории. РБК направил запрос в Минсельхоз.

Как из-за пошлины на топливо может подорожать промысел

Экономика рыболовства в удаленных от морских портов районах построена на непрерывности промысла в течение всей экспедиции, так чтобы у судна не было необходимости следовать в порт до запланированного окончания рейса (он может длиться до полугода), поясняют в ВАРПЭ. Особенно это важно в период Охотоморской минтаевой путины в январе—апреле, во время которой добывается около 1 млн т водных биоресурсов. Деятельность судов и экипажей в течение всей экспедиции обеспечивается непосредственно в районах промысла, куда подвозятся судовые запасы и где производится бункеровка в море (то есть заправка судов топливом).

До принятия постановления вывоз судового топлива с массовой долей содержания серы не более 1% не облагался таможенной пошлиной, но после принятия изменений эта категория попала под действие экспортной пошлины, указывают в ВАРПЭ. Кроме того, изменение методологии расчета привело в целом к повышению ставок пошлины для нефтепродуктов, поскольку для расчета ставки был увеличен коэффициент — с 20 тыс. до 50 тыс. руб. за тонну. В связи с этим ассоциация ожидает удорожания стоимости бункеровки отечественными танкерами на 50 тыс. руб. за тонну.

Принятое постановление делает экономически невыгодной бункеровку российскими танкерами рыбопромыслового флота, ведущего промысел как в национальных водах России, так и за их пределами, утверждает Зверев. Это связано с тем, что даже воды исключительной экономической зоны России (в них добывается более 78% всего вылова) не относятся к таможенной территории страны. Поэтому для припасов и бункерного топлива, необходимого для обеспечения деятельности рыбопромысловых судов, необходимо оформлять документы об их вывозе с таможенной территории России, говорится в письме.

Где Россия добывает рыбу По итогам 2022 года российские рыбаки добыли в общей сложности 4,88 млн т водных биоресурсов, сообщало Росрыболовство. Из них за пределами таможенной территории было выловлено 95,5% всех объемов, указывают в ВАРПЭ. В национальных водах, то есть в исключительной экономической зоне России, было добыто 3,86 млн т водных биоресурсов, или 78,5% всего вылова. В исключительной экономической зоне других государств — 621 тыс. т (12,6%), еще 217 тыс. т — в открытой части районов промысла (4,4%).

На долю судового топлива приходится до 30% себестоимости рыбной продукции, оценивают в ВАРПЭ. «Установление пошлины повлечет увеличение доли топлива в себестоимости производства рыбной продукции до 44% и увеличение самой себестоимости рыбной продукции в среднем на 29%», — предупреждают в ассоциации. Больше всего увеличение затрат отразится на промысле социально значимых и доступных по цене широким слоям населения видов рыбы — сельди, сардины иваси, путассу и мойвы.

Установление пошлины для судового топлива также ставит российский промысел в зависимость от услуг по бункеровке судов от компаний из других стран, в том числе недружественных, обращает внимание Зверев. До сих пор закупка топлива у иностранных компаний была невыгодна российским рыбопромысловым судам. До введения пошлины в сентябре 2023 года стоимость топлива у российских бункеровщиков составляла около $565–600 за тонну, говорит Зверев. Их основные конкуренты, бункерующие рыбопромысловые суда на Дальнем Востоке, — компании из Южной Кореи — продавали топливо в том же месяце на 15% дороже (по $622–685 за тонну).

Но с 5 октября в результате введения пошлины отечественное судовое топливо выросло в цене вдвое (не менее чем на $515), из-за чего российская бункеровка стала дороже на 65% по сравнению с южнокорейской, а также подорожала по сравнению с японской и китайской, указано в письме ВАРПЭ. Теперь рыбаки для следования на бункеровку в российский порт из удаленных районов Охотского, Берингова и Баренцева морей вынуждены, по словам Зверева, обращаться за услугами к иностранным бункеровщикам из Китая, Южной Кореи, Японии и Норвегии. В других странах бункеровка национальным топливом, напротив, стимулируется, отмечают в ВАРПЭ: так, китайские компании, которые бункеруют рыбопромысловые суда КНР, могут претендовать на возврат части стоимости поставленного топлива в виде обратного налога.

Что говорят другие участники рынка

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак согласен с тем, что на долю топлива приходится около 30% себестоимости минтая — самого массового вида добываемой Россией рыбы. «Основная доля минтая добывается как раз за пределами исключительной экономзоны России, удорожание топлива болезненно скажется на финансовом состоянии предприятий», — констатирует Буглак, добавляя, что за последние полтора года судовое топливо уже подорожало в два раза.

Ситуацию, по словам главы АДМ, усложняет вступление в силу требования Международной конвенции по предотвращению загрязнения от судоходства (MARPOL), которая запрещает использовать судовое топливо, массовая доля серы в котором превышает 0,5%. С 1 января 2024 года рыболовные суда на Дальнем Востоке будут обязаны перейти на использование низкосернистого топлива — оно, по информации предприятий, стоит на 15–20% дороже того, которое сейчас использует рыбопромысловый флот, говорит Буглак. «По нашим оценкам, издержки могут увеличиться еще на 20–30%, а в сравнении с 2022 годом — на 70–80%. В условиях падения экспортной цены на минтаевую продукцию увеличение себестоимости повлечет еще большее ухудшение финансового состояния предприятий», — предупреждает президент АДМ.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, наоборот, считают, что установление пошлины сильного влияния на отрасль не оказывает. Эта мера имеет значение только для единичных судов, которые не прошли процедуру таможенной очистки для внутреннего потребления, объясняет президент ассоциации Алексей Осинцев. «Эта мера не действует для промысловых судов, которые работают и бункеруются в режиме открытой границы. А таких — подавляющее большинство. Поэтому на отрасль пошлины влияния не оказывают», — добавил Осинцев.

В Росрыболовстве согласились с тем, что ситуация «в целом влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на промысловые компании», поскольку бункеровка российских промысловых судов в основном осуществляется в море. В ведомстве подчеркивают, что этот вопрос особенно актуален из-за отсутствия альтернативных возможностей по бункеровке. Вопрос об исключении повышающего коэффициента на вывоз судового топлива за пределы таможенной зоны России «требует дополнительного детального изучения и принятия решения, которое позволит нивелировать негативное влияние на промысловые компании» и при этом сохранить уровень эффективности принятых ранее мер, направленных на снижение вывоза нефтепродуктов с российской таможенной территории, резюмировали в Росрыболовстве.