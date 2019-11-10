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Бизнес ,  
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СМИ узнали о дискриминации русскоязычных IT-компаний в США
По данным The Bell, в последние несколько лет российские компании «сталкиваются с проблемами», включая отказ в сотрудничестве, так как клиенты опасаются «рисков вмешательства государства в работу стартапа»
Фото: Noah Berger / Reuters

В последние несколько лет русскоязычные IT-компании в Кремниевой долине «сталкиваются с проблемами» вплоть до отказа с ними работать в случае базирования команды в России. Об этом пишет The Bell со ссылкой на несколько опрошенных венчурных инвесторов.

«Год назад публичная американская компания хотела купить наш портфельный стартап — израильский, но с разработкой на Украине. В итоге компания выдвинула требование, чтобы вся разработка велась в Израиле», — рассказал один из них.

Другой утверждает, что несколько компаний отказались от работы со стартапами, у которых команда находится в России, из-за «рисков вмешательства государства в работу стартапа». Аналогичное требование получила еще одна российская компания, которая организовывает корпоративные продажи, и в итоге была вынуждена переехать в Польшу.

Политика
Госучреждениям США запретили пользоваться антивирусом Касперского

«Если ты русскоязычный, не живешь много лет в США и зовут тебя Иван Петров, шансы построить в США успешный бизнес в IT и кибербезопасности у тебя стремятся к нулю», — заявил The Bell сотрудник одной из крупных компаний, связанных с кибербезопасностью. Еще один источник издания отмечает, что такие случаи нельзя назвать повсеместными, но они «точно есть».

The Bell приводит еще один пример «дискриминации в отношении программистов и разработчиков из России» — октябрьское предложение менеджмента компании GitLab, «известной открытым обсуждением корпоративных правил», который хочет запретить нанимать на должности с доступом к данным пользователей жителей Китая и России. В GitLab считают, что власти этих стран могут надавить на сотрудников и получить доступ к конфиденциальной информации, и объясняют возможные нововведения требованиями клиентов.

Впрочем, издание уточняет, что после публикации инициативы компания столкнулась с репутационным кризисом. GitLab, в частности, покинула и публично раскритиковала комплаенс-директор.

Технологии и медиа
Отказавшихся раскрыть исходный код разработчиков софта лишат госзаказов

Власти США и России регулярно обвиняют друг друга в организации кибератак, в том числе во время выборов. Из предполагаемого вмешательства Москвы в президентскую кампанию 2016 года США ввели против России санкции. С сентября 2019 года в Соединенных Штатах действует бессрочный запрет на использование американскими госучреждениями программного обеспечения от частной компании из России «Лаборатория Касперского», так как такой софт, по мнению Вашингтона, представляет угрозу безопасности США, а Москва с его помощью может получить доступ к правительственным данным.

Автор: Артём Губенко
Теги: дискриминация, IT-компании, бизнес
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