СМИ узнали о дискриминации русскоязычных IT-компаний в США

По данным The Bell, в последние несколько лет российские компании «сталкиваются с проблемами», включая отказ в сотрудничестве, так как клиенты опасаются «рисков вмешательства государства в работу стартапа»

Фото: Noah Berger / Reuters

В последние несколько лет русскоязычные IT-компании в Кремниевой долине «сталкиваются с проблемами» вплоть до отказа с ними работать в случае базирования команды в России. Об этом пишет The Bell со ссылкой на несколько опрошенных венчурных инвесторов.

«Год назад публичная американская компания хотела купить наш портфельный стартап — израильский, но с разработкой на Украине. В итоге компания выдвинула требование, чтобы вся разработка велась в Израиле», — рассказал один из них.

Другой утверждает, что несколько компаний отказались от работы со стартапами, у которых команда находится в России, из-за «рисков вмешательства государства в работу стартапа». Аналогичное требование получила еще одна российская компания, которая организовывает корпоративные продажи, и в итоге была вынуждена переехать в Польшу.

«Если ты русскоязычный, не живешь много лет в США и зовут тебя Иван Петров, шансы построить в США успешный бизнес в IT и кибербезопасности у тебя стремятся к нулю», — заявил The Bell сотрудник одной из крупных компаний, связанных с кибербезопасностью. Еще один источник издания отмечает, что такие случаи нельзя назвать повсеместными, но они «точно есть».