Отказавшихся раскрыть исходный код разработчиков софта лишат госзаказов

С 1 января ряд ИТ-компаний может лишиться права работать с госорганами из-за усложнения правил сертификации. Новые требования обязывают их предоставлять исходный код продукта, и это может быть проблемой для зарубежных игроков

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О том, что ряд ИТ-компаний может не успеть обновить сертификат на средства защиты информации, который требуется для продажи программного обеспечения и оборудования в госорганы и отдельные госкомпании, РБК рассказали несколько участников рынка. В частности, проблемы признали представители разработчика офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) и «Лаборатории Касперского».

Кто и с какими трудностями может столкнуться, разбирался РБК.

Что поменяется с 1 января

С 1 января 2020 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) может приостановить действие сертификатов соответствия средств защиты информации, если разработчики и производители этих средств не проведут переоценку их соответствия уровням доверия, предупреждало ведомство в марте этого года. Это значит, что такие средства нельзя будет применять в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных. Переоценку нужно проводить по правилам, которые вступили в силу с 1 июня. Разработчики и производители средств защиты информации должны с помощью специальных лабораторий оценить, соответствуют ли их средства новым требованиям, и представить данные во ФСТЭК для переоформления сертификата.

Но, как сообщили РБК несколько участников ИТ-рынка, новые требования более жесткие и предусматривают полный доступ к исходному коду продукта для проверки на предмет наличия недекларированных возможностей (так называемые закладки или скрытые функции, которые, например, приводят к нарушению конфиденциальности).