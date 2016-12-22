Рыболовлев вернулся в Москву после дела о коррупции в Монако

Российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева после задержания в Монако отпустили под условие судебного контроля, рассказал РБК его представитель. Сейчас он находится в Москве

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Миллиардер Дмитрий Рыболовлев вернулся в Москву после того, как он был задержан в Монако на фоне расследования дела о коррупции, сообщил РБК представитель бизнесмена.

«Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях», — рассказал собеседник РБК.

Рыболовлев был задержан 6 ноября в Монако по запросу местной прокуратуры, в его апартаментах в Монте-Карло проводились обыски, сообщало издание Le Monde. Против него ведется расследование по подозрению в «коррупции и торговле влиянием», отмечало Le Monde. По сведениям Nice-Matin, бизнесмену предъявили обвинения, но из полицейского участка его отпустили. Официально прокуратура Монако об этом не сообщала.

Задержание и допрос Рыболовлева были связаны с заинтересованностью полицией содержимым телефона адвоката бизнесмена Татьяны Бершеды. Полицейские еще в феврале 2017 года обнаружили на телефоне Бершеды запись разговора Рыболовлева с арт-дилером Ивом Бувье и его помощницей Тани Раппо. Рыболовлев с 2015 году судится с Бувье, так как считает, что арт-дилер продавал ему картины по завышенной цене.

Вслед за Рыболовлевым обвинения в коррупции и торговле влиянием предъявили бывшему главе Министерства юстиции Монако Филиппу Нармино. Нармино ушел в отставку в сентябре 2017 года, когда стало известно об участии представителей Минюста Монако в споре Рыболовлева с Бувье.

Рыболовлев — основной владелец ФК «Монако» и бывший совладелец «Уралкалия». Состояние бизнесмена оценивается в $6,8 млрд.