«Иль де ботэ» возобновит работу на месте магазинов Sephora
Сеть косметики и парфюмерии «Иль де ботэ» (Ile de Beauté) возобновляет работы своих магазинов с 10 октября, они откроются на месте торговых точек Sephora, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.
Флагманский магазин Sephora в ТЦ «Авиапарк» на северо-востоке Москвы уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек продаж планируется завершить к январю следующего года, добавили в компании.
«Иль де ботэ» возобновит работу в качестве совершенно автономной компании, находящейся в устойчивом финансовом положении, заявил изданию генеральный директор компании Евгений Дроздов. Магазины сети приостанавливали работу почти на семь месяцев, товарный запас сохранен, указал он, из-за чего на полках остался широкий ассортимент мировых брендов.
Российская сеть объявила о ребрендинге в 2020 году, магазины «Иль де Ботэ» начали открываться под брендом Sephora. В марте этого года Sephora объявила о временном закрытии магазинов в России, такое решение принял владелец сети холдинг LVMH. В июле LVMH сообщила о сделке с российским менеджментом, согласно которой все 88 магазинов передут генеральному директору — Евгению Дроздову. По данным «Ведомостей», сделку завершили 7 октября, ее условия не оглашаются.
По результатам прошлого года «Иль де ботэ» заняла восьмое место в списке крупнейших продавцов косметики на российском рынке, лидерами стали «Магнит косметик» (152,2 млрд руб.) и «Л’Этуаль» (80,4 млрд руб.), следует из данных «Infoline-аналитики», пишет издание.