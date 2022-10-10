«Иль де ботэ» возобновит работу на месте магазинов Sephora

Флагманская точка продаж в московском ТЦ «Авиапарк» уже сменила вывеску, вскоре она откроется под брендом «Иль де ботэ». Полностью ребрендинг планируется завершить к началу 2023 года. Магазины были закрыты около семи месяцев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сеть косметики и парфюмерии «Иль де ботэ» (Ile de Beauté) возобновляет работы своих магазинов с 10 октября, они откроются на месте торговых точек Sephora, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Флагманский магазин Sephora в ТЦ «Авиапарк» на северо-востоке Москвы уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек продаж планируется завершить к январю следующего года, добавили в компании.

«Иль де ботэ» возобновит работу в качестве совершенно автономной компании, находящейся в устойчивом финансовом положении, заявил изданию генеральный директор компании Евгений Дроздов. Магазины сети приостанавливали работу почти на семь месяцев, товарный запас сохранен, указал он, из-за чего на полках остался широкий ассортимент мировых брендов.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» была основана в 2001 году. В 2008-м основатели холдинга «Единая Европа» (на тот момент владел магазинами) Игорь Денисов и Алексей Грибков создали с LVMН совместное предприятие для развития розничной сети, где французский холдинг получил 45% и опцион на дальнейшее увеличение доли. Спустя три года LVMH увеличила свой пакет до 65%. В ноябре 2016-го холдинг консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd., которой принадлежала «Иль де Ботэ».

Российская сеть объявила о ребрендинге в 2020 году, магазины «Иль де Ботэ» начали открываться под брендом Sephora. В марте этого года Sephora объявила о временном закрытии магазинов в России, такое решение принял владелец сети холдинг LVMH. В июле LVMH сообщила о сделке с российским менеджментом, согласно которой все 88 магазинов передут генеральному директору — Евгению Дроздову. По данным «Ведомостей», сделку завершили 7 октября, ее условия не оглашаются.

По результатам прошлого года «Иль де ботэ» заняла восьмое место в списке крупнейших продавцов косметики на российском рынке, лидерами стали «Магнит косметик» (152,2 млрд руб.) и «Л’Этуаль» (80,4 млрд руб.), следует из данных «Infoline-аналитики», пишет издание.