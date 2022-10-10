Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Белоруссия приостановила экспорт мяса курицы и молочной продукции Бизнес, 05:03
В России сократилась доля россиян, выбирающих траты вместо экономии Общество, 05:00
Bloomberg узнал о планах ЕК легализовать конфискацию замороженных активов Экономика, 03:57
«Иль де ботэ» возобновит работу на месте магазинов Sephora Бизнес, 03:53
МИД Венгрии напомнил об отоплении зимой благодаря договору с «Газпромом» Политика, 03:03
Ким Чен Ын заявил о нежелании переговоров «с врагом» Политика, 02:45
Business Insider узнал, что Германии хватит снарядов на два дня боев Политика, 02:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Путин поручил обеспечить газификацию Камчатки за счет «Сахалина-2» Политика, 02:04
Генсек ООН призвал Совбез срочно ввести военный контингент в Гаити Политика, 01:49
Стремоусов сообщил о взятии в плен двух украинских разведчиков Политика, 01:43
Ученые нашли доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна Общество, 01:17
Сколько потеряли западные компании из-за ухода из России. Инфографика Экономика, 00:30
Медведев заявил о наличии «стандартного раздолбайства» при мобилизации Политика, 00:29
В ВМС США исключили связь полета «Посейдона» с ЧП на «Северных потоках» Политика, 00:24
Война санкций ,  
0 

«Иль де ботэ» возобновит работу на месте магазинов Sephora

Магазины «Иль де ботэ» откроются с 10 октября на месте Sephora
Флагманская точка продаж в московском ТЦ «Авиапарк» уже сменила вывеску, вскоре она откроется под брендом «Иль де ботэ». Полностью ребрендинг планируется завершить к началу 2023 года. Магазины были закрыты около семи месяцев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сеть косметики и парфюмерии «Иль де ботэ» (Ile de Beauté) возобновляет работы своих магазинов с 10 октября, они откроются на месте торговых точек Sephora, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Флагманский магазин Sephora в ТЦ «Авиапарк» на северо-востоке Москвы уже сменил вывеску, ребрендинг остальных точек продаж планируется завершить к январю следующего года, добавили в компании.

«Иль де ботэ» возобновит работу в качестве совершенно автономной компании, находящейся в устойчивом финансовом положении, заявил изданию генеральный директор компании Евгений Дроздов. Магазины сети приостанавливали работу почти на семь месяцев, товарный запас сохранен, указал он, из-за чего на полках остался широкий ассортимент мировых брендов.

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» была основана в 2001 году. В 2008-м основатели холдинга «Единая Европа» (на тот момент владел магазинами) Игорь Денисов и Алексей Грибков создали с LVMН совместное предприятие для развития розничной сети, где французский холдинг получил 45% и опцион на дальнейшее увеличение доли. Спустя три года LVMH увеличила свой пакет до 65%. В ноябре 2016-го холдинг консолидировал все 100% кипрской компании Galonta Holdings Ltd., которой принадлежала «Иль де Ботэ».

Российская сеть объявила о ребрендинге в 2020 году, магазины «Иль де Ботэ» начали открываться под брендом Sephora. В марте этого года Sephora объявила о временном закрытии магазинов в России, такое решение принял владелец сети холдинг LVMH. В июле LVMH сообщила о сделке с российским менеджментом, согласно которой все 88 магазинов передут генеральному директору — Евгению Дроздову. По данным «Ведомостей», сделку завершили 7 октября, ее условия не оглашаются.

По результатам прошлого года «Иль де ботэ» заняла восьмое место в списке крупнейших продавцов косметики на российском рынке, лидерами стали «Магнит косметик» (152,2 млрд руб.) и «Л’Этуаль» (80,4 млрд руб.), следует из данных «Infoline-аналитики», пишет издание.

Читайте на РБК Pro
Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам
Что ситуация в США говорит о будущем мировой экономики — The Economist

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
косметика возобновление работы ТЦ «Авиапарк»
Материалы по теме
Минпромторг исключил сокращение ассортимента косметики и парфюмерии
Экономика
Импортеры алкоголя и косметики заявили о дискриминации при утилизации
Бизнес
Сеть «Золотое яблоко» сделала вынужденный годовой запас косметики
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter