Forbes определил лучших работодателей мира

Рейтинг из 500 компаний возглавили Alphabet, Microsoft и Apple. Всего же в первой десятке лучших работодателей мира оказалось шесть компаний из США. От России лучший результат показала Московская биржа

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Журнал Forbes опубликовал список 500 лучших работодателей мира, составленного на основе рейтинга 2 тыс. крупнейших публичных компаний из 60 стран.

Чтобы выяснить, кто из них наиболее привлекателен для сотрудников, эксперты Forbes и сервиса Statista проанализировали около 430 тыс. отзывов. При этом авторов отзывов просили дать «рекомендацию» не только компании, где они сами работают, но и компаниям из той же отрасли, с условиями труда в которых они знакомы. 500 компаний, получивших наиболее высокие оценки, были включены в список лучших работодателей мира.

Лидером рейтинга, как и год назад, стал Alphabet, материнский холдинг компании Google, в котором, по данным Google, работает 72 тыс. человек. Второе место удержала за собой Microsoft, а на третье с четвертого поднялась Apple. В то же время Japan Exchange Group, занимавшая третье место годом ранее, откатилась сразу на 12-е место.

Всего же в первой десятке лучших работодателей мира оказалось сразу шесть компаний из США — кроме Alphabet, Microsoft и Apple в нее вошли Walt Disney (4), Amazon.com (5) и биотехнологическая компания Celgene (9). Остальной мир в топ-10 представляют нефтегазовая компания из Гонконга CNOOC (6), тайский Kasikornbank и два автогиганта из Германии — Daimler (7) и BMW (10).

Россию в рейтинге лучших работодателей мира представляют Московская биржа (117-е место), «Сургутнефтегаз» (167), Объединенная авиастроительная корпорация (278), «Аэрофлот» (341) и ЛУКОЙЛ (450).