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Власти обсудят запуск эксперимента по продаже улова рыбаками-любителями

Правительственная комиссия в сентябре рассмотрит вопрос о праве рыбаков-любителей продавать улов. О проведении такого эксперимента просят четыре региона, в том числе Мурманская область. Против выступают ФСБ, МВД, Россельхознадзор
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вопрос о создании правового механизма, который позволит гражданам продавать уловы, добытые ими на любительской рыбалке, будет обсуждаться в сентябре на заседание правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абраменко. Это следует из имеющихся в распоряжении РБК материалов, направленных Росрыболовством участникам совещания.

В Росрыболовстве РБК подтвердили, что совместно с Минсельхозом занимаются подготовкой заседания правкомиссии. По словам представителя ведомства, один из вопросов повестки — создание правового механизма позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов. То, что этот вопрос в повестке заседания, которое планируется на 9 сентября, подтвердил и представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.

Кто предложил продавать любительские уловы

Законопроект, который разрешит гражданам продавать уловы в рамках любительской рыбалки, Росрыболовство начало готовить еще в феврале этого года. В ведомстве тогда сообщали, что изучить этот вопрос поручал президент Владимир Путин. Дать возможность рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах, легально продавать уловы просили власти Мурманской области. «Мы вышли с этой инициативой, чтобы решить две важные задачи: расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложение рыбы и рыбной продукции для северян», — передал РБК через пресс-службу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его мнению, система, при которой рыбак может продавать свежий улов кафе, ресторанам и магазинам, «выгодна всем».

В апреле Росрыболовство разработало и направило на согласование главам регионов и заинтересованным ведомствам две концепции законопроекта. Одна касалась продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы
Бизнес
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сейчас согласно закону «О любительском рыболовстве...» граждане могут заниматься рыбалкой только «для удовлетворения личных целей», и для них устанавливается суточная норма вылова. Например, в Москве и Московской области в день можно выловить трех судаков, пять щук, 30 раков, общим весом не более 5 кг.

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Подготовленный Росрыболовством законопроект предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать уловы по аналогии, например, с садоводами — на рынках и ярмарках, а также переработчикам, занимающимся производством рыбной продукции. Подтверждать право на законную продажу добытой рыбы граждане должны будут с помощью нового специального документа — «рыболовного билета». В местах сдачи и продажи уловы должны проходить ветеринарный контроль. Поскольку инициатива имеет социальную направленность, доходы рыбаков-любителей от продажи рыбы предлагается освободить от налогов.

Сколько в России рыбаков-любителей

Любительской рыбалкой в России, согласно озвученным Росрыболовством оценкам, занимается от 10 до 20% населения, или не менее 15 млн человек.

Уловы рыбаков-любителей на фоне общероссийской добычи скромные: по оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в год граждане вылавливают около 150–200 тыс. т, что составляет всего 3–4% от общего российского улова.

Какие регионы поддержали инициативу

Четыре субъекта РФ — Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области — поддержали идею о легализации продажи добытой любителями рыбы и выразили готовность ее реализовать на практике, сообщил представитель Росрыболовства, добавив, что результаты проработки этого вопроса будут представлены на предстоящем заседании правкомиссии.

В качестве предложения рассматривается вопрос о проведении пилотного проекта по легализации продажи уловов рыбаков-любителей в этих четырех регионах, говорится в материалах к заседанию, с которыми ознакомился РБК. Проведение эксперимента позволит получить сведения о рисках, которые может нести легализация продажи уловов, и возможных негативных последствиях, говорится в документах.

Мурманская область заинтересована в реализации проекта, подтвердил Чибис через пресс-службу. Инициатором проекта также выступила Сахалинская область, сообщили РБК в региональном агентстве по рыболовству. «Очевидно, что остановить торговлю любительскими уловами нереально, легализация данного явления созрела и будет только на пользу государству и жителям Сахалинской области», — подчеркнули в агентстве. Негативного влияния на рынок уловы любительского рыболовства, по мнению агентства, оказать не могут, а на прилавках дополнительно появится недорогая рыбная продукция.

РБК направил запросы в правительство Магаданской области и пресс-службу администрации Томской области.

Кто выступает против

Предложение по продаже любительских уловов не поддержали, в частности, ФСБ, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, следует из имеющихся у РБК материалов. По мнению этих ведомств, такая инициатива «повысит нагрузку на запасы рыбы», создаст предпосылки для легализации продажи незаконных уловов и увеличит количество правонарушений в сфере рыболовства. Против выступило и МВД — по его мнению, контролировать вылов, а также качество рыбы и рыбной продукции, которую будут продавать граждане, сложно.

Часть прибрежных российских регионов, в частности Приморский, Краснодарский и Камчатский края, а также Архангельская область, инициативу не поддержали. В Крыму посчитали, что если такие изменения будут приняты, то под видом любительского рыболовства будет фактически осуществляться промышленное или прибрежное рыболовство.

Чиновники согласились вдвое увеличить срок хранения замороженной рыбы
Бизнес
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Россельхознадзор действительно не поддержал инициативу по продаже любительских уловов, сообщил РБК представитель ведомства. Подтвердить безопасность и качество такой продукции будет крайне сложно — где и на каком этапе будут проводиться исследования рыбных уловов, неочевидно, указывают в Россельхознадзоре. Сегодня ключевой параметр для определения таких показателей — состояние района вылова, его безопасность, а в случае с любительской рыбалкой установить достоверно место вылова не представляется возможным.

РБК направил запросы в ФСБ и Роспотребнадзор.

Рыбопромышленники пока не сформировали свою позицию по этому вопросу — он будет обсуждаться на заседании Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров 8 сентября, сообщил президент ассоциации Герман Зверев.

Авторы: Елена Сухорукова, Екатерина Костина
Теги: Росрыболовство, рыбалка, законопроект
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