Власти обсудят запуск эксперимента по продаже улова рыбаками-любителями

Правительственная комиссия в сентябре рассмотрит вопрос о праве рыбаков-любителей продавать улов. О проведении такого эксперимента просят четыре региона, в том числе Мурманская область. Против выступают ФСБ, МВД, Россельхознадзор

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вопрос о создании правового механизма, который позволит гражданам продавать уловы, добытые ими на любительской рыбалке, будет обсуждаться в сентябре на заседание правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абраменко. Это следует из имеющихся в распоряжении РБК материалов, направленных Росрыболовством участникам совещания.

В Росрыболовстве РБК подтвердили, что совместно с Минсельхозом занимаются подготовкой заседания правкомиссии. По словам представителя ведомства, один из вопросов повестки — создание правового механизма позволяющего рыбакам-любителям реализовывать улов. То, что этот вопрос в повестке заседания, которое планируется на 9 сентября, подтвердил и представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.

Кто предложил продавать любительские уловы

Законопроект, который разрешит гражданам продавать уловы в рамках любительской рыбалки, Росрыболовство начало готовить еще в феврале этого года. В ведомстве тогда сообщали, что изучить этот вопрос поручал президент Владимир Путин. Дать возможность рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах, легально продавать уловы просили власти Мурманской области. «Мы вышли с этой инициативой, чтобы решить две важные задачи: расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложение рыбы и рыбной продукции для северян», — передал РБК через пресс-службу губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его мнению, система, при которой рыбак может продавать свежий улов кафе, ресторанам и магазинам, «выгодна всем».

В апреле Росрыболовство разработало и направило на согласование главам регионов и заинтересованным ведомствам две концепции законопроекта. Одна касалась продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.