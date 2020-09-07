Власти обсудят запуск эксперимента по продаже улова рыбаками-любителями

Сейчас согласно закону «О любительском рыболовстве...» граждане могут заниматься рыбалкой только «для удовлетворения личных целей», и для них устанавливается суточная норма вылова. Например, в Москве и Московской области в день можно выловить трех судаков, пять щук, 30 раков, общим весом не более 5 кг.
Подготовленный Росрыболовством законопроект предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать уловы по аналогии, например, с садоводами — на рынках и ярмарках, а также переработчикам, занимающимся производством рыбной продукции. Подтверждать право на законную продажу добытой рыбы граждане должны будут с помощью нового специального документа — «рыболовного билета». В местах сдачи и продажи уловы должны проходить ветеринарный контроль. Поскольку инициатива имеет социальную направленность, доходы рыбаков-любителей от продажи рыбы предлагается освободить от налогов.
Сколько в России рыбаков-любителей
Любительской рыбалкой в России, согласно озвученным Росрыболовством оценкам, занимается от 10 до 20% населения, или не менее 15 млн человек.
Уловы рыбаков-любителей на фоне общероссийской добычи скромные: по оценке Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в год граждане вылавливают около 150–200 тыс. т, что составляет всего 3–4% от общего российского улова.
Какие регионы поддержали инициативу
Четыре субъекта РФ — Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области — поддержали идею о легализации продажи добытой любителями рыбы и выразили готовность ее реализовать на практике, сообщил представитель Росрыболовства, добавив, что результаты проработки этого вопроса будут представлены на предстоящем заседании правкомиссии.
В качестве предложения рассматривается вопрос о проведении пилотного проекта по легализации продажи уловов рыбаков-любителей в этих четырех регионах, говорится в материалах к заседанию, с которыми ознакомился РБК. Проведение эксперимента позволит получить сведения о рисках, которые может нести легализация продажи уловов, и возможных негативных последствиях, говорится в документах.
Мурманская область заинтересована в реализации проекта, подтвердил Чибис через пресс-службу. Инициатором проекта также выступила Сахалинская область, сообщили РБК в региональном агентстве по рыболовству. «Очевидно, что остановить торговлю любительскими уловами нереально, легализация данного явления созрела и будет только на пользу государству и жителям Сахалинской области», — подчеркнули в агентстве. Негативного влияния на рынок уловы любительского рыболовства, по мнению агентства, оказать не могут, а на прилавках дополнительно появится недорогая рыбная продукция.
РБК направил запросы в правительство Магаданской области и пресс-службу администрации Томской области.
Предложение по продаже любительских уловов не поддержали, в частности, ФСБ, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, следует из имеющихся у РБК материалов. По мнению этих ведомств, такая инициатива «повысит нагрузку на запасы рыбы», создаст предпосылки для легализации продажи незаконных уловов и увеличит количество правонарушений в сфере рыболовства. Против выступило и МВД — по его мнению, контролировать вылов, а также качество рыбы и рыбной продукции, которую будут продавать граждане, сложно.
Часть прибрежных российских регионов, в частности Приморский, Краснодарский и Камчатский края, а также Архангельская область, инициативу не поддержали. В Крыму посчитали, что если такие изменения будут приняты, то под видом любительского рыболовства будет фактически осуществляться промышленное или прибрежное рыболовство.
Россельхознадзор действительно не поддержал инициативу по продаже любительских уловов, сообщил РБК представитель ведомства. Подтвердить безопасность и качество такой продукции будет крайне сложно — где и на каком этапе будут проводиться исследования рыбных уловов, неочевидно, указывают в Россельхознадзоре. Сегодня ключевой параметр для определения таких показателей — состояние района вылова, его безопасность, а в случае с любительской рыбалкой установить достоверно место вылова не представляется возможным.
РБК направил запросы в ФСБ и Роспотребнадзор.
Рыбопромышленники пока не сформировали свою позицию по этому вопросу — он будет обсуждаться на заседании Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров 8 сентября, сообщил президент ассоциации Герман Зверев.