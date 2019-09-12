Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 11 сен, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 11 сен, 12:12
Экс-постпред США в ООН заявила о голосовании против России вопреки Трампу Политика, 11:13 Синоптики пообещали аномально ранние заморозки в центральной России Общество, 11:08 Правительство выбрало логотипы для нацпроектов Политика, 11:03 Правительство решило не менять распределение квот на вылов рыбы три года Бизнес, 10:54 Самые романтичные места для путешествия «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 10:39 Умер первый исполнитель главной роли в «Иисус Христос — суперзвезда» Общество, 10:36 Минобороны передали документы для принятия на вооружение пистолета «Удав» Технологии и медиа, 10:27 AR и VR в ретейле: как бренды выводят шопинг за границы реальности Pro, 10:22 Зачем General Electric решила продать контрольный пакет Baker Hughes Quote, 10:20 Binance coin потерял 50% от цены за 2,5 месяца Крипто, 10:07 10 концептов автосалона во Франкфурте, которые удивили Авто, 10:07 «Штрафы приходят каждый день»: таксистов спасут от камер Авто, 10:02 В Росстате назвали средний возраст россиянина Общество, 10:01 Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там» Технологии и медиа, 10:01
Бизнес ,  
0 
Правительство решило не менять распределение квот на вылов рыбы три года

В ближайшие три года правительство не будет менять порядок закрепления квот на вылов рыбы, сообщил журналистам представитель вице-премьера Алексея Гордеева.

Решение было объявлено на рабочей встрече Гордеева и избранного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который ранее обратился в правительство с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы. Таким образом, исторический принцип распределения квот сохранится.

Зампред правительства также поддержал идею Чибиса на разрешение рыбакам-любителям региона сдавать улов на переработку или реализацию, что откроет им возможность для заработка и обеспечения своих семей. По мнению Гордеева, благодаря решению увеличится самозанятость и экономическая независимость населения, а на прилавках появится больше свежей рыбы.

В начале июля правительство удовлетворило просьбу сообщества рыбаков исключить из «дорожной карты» по развитию конкуренции в российской экономике на 2018–2020 годы пункт, согласно которому часть закрепленных за рыбаками квот на вылов рыбы должна была раз в три-пять лет выставляться на аукционы. Разыгрывать на аукционах решили только квоты на добычу краба.

Однако 26 августа Федеральная антимонопольная служба предложила перераспределить на электронном аукционе не менее 50% квот, ранее предоставлявшихся по историческому принципу, сообщал Fishnews. Сейчас по нему распределены около 80% квот на добычу рыбы: доли квот закреплены за существующими компаниями, которые приобрели их на прошедших в начале 2000-х аукционах сроком на 15 лет. Оставшиеся 20% квот принадлежат инвесторам: получивший квоту обязуется построить суда на российских верфях или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. Помимо этого, Росрыболовство ежегодно на специальных аукционах распределяет квоты, изъятые у недобросовестных пользователей, и квоты на вновь введенные в промысел объекты.

Теги: квоты, аукционы, Росрыболовство, Алексей Гордеев, Андрей Чибис
Материалы по теме
Правительство решило не распределять квоты на вылов рыбы через аукционы
Бизнес
Минсельхоз раскритиковал идею выставлять квоты на вылов рыбы на аукционы
Бизнес
Совфед одобрил закон о крабовых аукционах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter