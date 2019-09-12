Правительство решило не менять распределение квот на вылов рыбы три года

В ближайшие три года правительство не будет менять порядок закрепления квот на вылов рыбы, сообщил журналистам представитель вице-премьера Алексея Гордеева.

Решение было объявлено на рабочей встрече Гордеева и избранного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который ранее обратился в правительство с просьбой не вводить аукционы на квоты на вылов рыбы. Таким образом, исторический принцип распределения квот сохранится.

Зампред правительства также поддержал идею Чибиса на разрешение рыбакам-любителям региона сдавать улов на переработку или реализацию, что откроет им возможность для заработка и обеспечения своих семей. По мнению Гордеева, благодаря решению увеличится самозанятость и экономическая независимость населения, а на прилавках появится больше свежей рыбы.

В начале июля правительство удовлетворило просьбу сообщества рыбаков исключить из «дорожной карты» по развитию конкуренции в российской экономике на 2018–2020 годы пункт, согласно которому часть закрепленных за рыбаками квот на вылов рыбы должна была раз в три-пять лет выставляться на аукционы. Разыгрывать на аукционах решили только квоты на добычу краба.

Однако 26 августа Федеральная антимонопольная служба предложила перераспределить на электронном аукционе не менее 50% квот, ранее предоставлявшихся по историческому принципу, сообщал Fishnews. Сейчас по нему распределены около 80% квот на добычу рыбы: доли квот закреплены за существующими компаниями, которые приобрели их на прошедших в начале 2000-х аукционах сроком на 15 лет. Оставшиеся 20% квот принадлежат инвесторам: получивший квоту обязуется построить суда на российских верфях или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. Помимо этого, Росрыболовство ежегодно на специальных аукционах распределяет квоты, изъятые у недобросовестных пользователей, и квоты на вновь введенные в промысел объекты.