Экс-помощник Сергея Приходько стал топ-менеджером НОВАТЭКа

Экс-сотрудник аппарата правительства Эдуард Гудков стал заместителем правления НОВАТЭКа. Гудков работал помощником Сергея Приходько, а теперь будет курировать связи газовой компании с госорганами

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Бывший помощник заместителя руководителя аппарата правительства Сергея Приходько Эдуард Гудков стал заместителем председателя правления крупнейшей частной газовой компании НОВАТЭК. Об этом сообщил Telegram-канал «Козлов дэйли», назначение подтвердили РБК источник, близкий к компании, и знакомый Гудкова.

На новую работу Гудков вышел 10 сентября, уточнил один из собеседников РБК. Представитель НОВАТЭКа пока не ответил на запрос РБК.

В аппарате правительства Гудков курировал законопроектную деятельность и юридическую экспертизу нормативно-правовых актов. В 2017 году, по данным «Ведомостей», Гудков мог войти в команду нового министра образования.

В НОВАТЭКе экс-сотрудник аппарата правительства будет курировать связи с госорганами (GR), рассказал один из собеседников РБК. Таким образом, он заменит Дениса Храмова, который после трех лет работы в НОВАТЭКе в июне 2018 года вернулся в Минприроды.

Приходько в разное время работал помощником президента, заместителем руководителя аппарата правительства. Последние пять лет возглавлял аппарат правительства, но в мае 2018 года уступил этот пост помощнику президента Константину Чуйченко, а сам стал первым замом руководителя аппарата.

НОВАТЭК занимается добычей и сжижением газа на севере России. В начале сентября компания впервые обошла по капитализации «Газпром».

В начале декабря 2017 года НОВАТЭК запустил первую очередь своего ключевого проекта по сжижению газа — «Ямал СПГ» (запланированная мощность — 17,4 млн т в год), в августе — вторую, на несколько месяцев раньше срока. А третью очередь собирается запустить на год раньше срока — в конце 2018 года. Это позволит компании увеличить продажи на 8 млн т СПГ сверх плана, говорил ее глава Леонид Михельсон.