Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не может отказаться от российского газа

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У Молдавии нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Осенью Россия и Молдавия не смогли сразу договориться об условиях нового газового договора из-за долгов республики и цены, которая не устраивала Кишинев. В октябре контракт все-таки был продлен на пять лет по цене, предложенной молдавской стороной. При этом по условиям Молдавия должна провести аудит и выплатить долги. В «Газпроме» задолженность страны оценили в $709 млн. В январе поставки оказались под угрозой из-за неуплаты долга за уже полученный газ.

В середине марта вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну заявил, что Молдавия не успевает провести аудит за газ. Республика должна сделать это до 1 мая. В кабинете министров надеются на перенос аудита на более поздний срок, «например на десять месяцев», сказал Спыну. В то же время он не исключил, что «Газпром» может прекратить поставки. В таком случае республике придется «покупать газ на рынке», отметил Спыну.