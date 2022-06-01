В Молдавии сообщили о снижении цены на российский газ

В мае стоимость 1 тыс. куб. м российского газа для Молдавии составила $920, в июне она снизится до $880, объявили в «Молдовагазе». Компания требовала повысить тарифы для населения почти на 60% из-за неспособности покрыть расходы

Фото: Aurel Obreja / AP

Закупочная цена российского природного газа для Молдавии в июне составит порядка $880 за 1 тыс. куб. м с учетом теплотворной способности, написал в Telegram председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта», — добавил он.

Майский контракт устанавливал цену $920 за 1 тыс. куб. м, говорил вице-премьер страны Андрей Спыну. Тогда же он отметил, что в апреле этот показатель почти достиг $1200. «Хорошо, что к концу мая цены начали снижаться, у нас цены на газ около $900», — подчеркнул он. Спыну сообщил, что сложилась «беспрецедентная ситуация», когда летние цены стали превышать зимние, хотя прежде в Кишиневе были уверены, что смогут оплачивать поставки газа из России.

Чебан указал, что действующие тарифы на газ для молдаван не позволяют покрывать расходы на закупки газа у России, что вынуждает власти повысить тарифы.

По этой причине «Молдовагаз» обратился в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с просьбой пересмотреть тарифы для жителей страны, повысив их почти на 60% с 1 июня — стоимость 1 куб. м газа должна была вырасти с 14,6 лея (47,1 руб. по курсу ЦБ на 1 июня) до 22,23 лея (71,8 руб.), передавал Jurnal TV. Чебан заверял, что цены снизятся с началом отопительного сезона.

НАРЭ при этом повысило тариф, но не до того уровня, о котором просил «Молдовагаз» — 18,6 лея (60 руб.), он будет действовать с 1 июня по 1 октября, передает Jurnal TV. В компании остались недовольны решением регулятора, предупредив, что это неизбежно приведет к новому повышению тарифа. В «Молдовагазе» отмечают, что тарифы пришлось пересмотреть из-за «значительного роста закупочных цен». В утвержденном НАРЭ тарифе предусмотрено, что газ закупается по $696 за 1 тыс. куб. м, тогда как в июне его закупят по $880, пояснил Чебан, передает NewsMaker.

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«Газпром» и «Молдовагаз» подписали договор о поставках газа в октябре 2021 года на пятилетний срок. Российская сторона утверждала, что его условия взаимовыгодны. Спыну пояснял, что документ устанавливает не точную цену за 1 куб. м газа, а формулу расчета, основанную на биржевых ценах, что приводит к варьированию стоимости топлива каждый месяц. «Газпром» при этом просил не публиковать формулу расчета цены, пояснив это коммерческой тайной, говорил вице-премьер Молдавии.

При этом по условиям соглашения Молдавия обязалась провести аудит и выплатить долги. «Газпром» оценил задолженность Кишинева в $709 млн, в январе поставки газа оказались под угрозой из-за неуплаты долга.

В Кишиневе не видят альтернативы российскому газу, так как иные варианты предполагают более высокую стоимость топлива, сказала в конце апреля молдавский президент Майя Санду. «Электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии», — добавила она.