Evraz решила продать заводы в Канаде и США

Металлургическая компания Evraz выставила на продажу заводы в Канаде и США

Металлургическая компания Evraz, попавшая под западные санкции, выставила на продажу свои активы в США и Канаде. Она является крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в Северной Америке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Evraz решил выставить свои заводы в США и Канаде на продажу. Об открытии сбора заявок на приобретение активов компании в Северной Америке говорится в сообщении, поступившем в РБК.

На следующий день после начала специальной военной операции России на Украине, 25 февраля, президент Evraz Алексей Иванов говорил инвесторам и аналитикам, что не рассматривает сценарий ухода с рынка Северной Америки. «Компания имеет достаточную финансовую устойчивость, чтобы выдержать стрессовые колебания на рынках, — подчеркивал он. — Что касается Северной Америки, то мы не рассматриваем никаких сценариев выхода».

Но 10 марта Великобритания ввела санкции против крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича (по последним опубликованным данным, владеет 28,64%). Затем были введены санкции Австралии против Александра Абрамова, владеющего 19,32% компании. В начале мая Лондон объявил о санкциях против самой компании. Британский МИД объяснил это тем, что Evraz производит значительную часть колес для поездов и почти все рельсы в России, а железная дорога имеет важное значение, так как по ней идут военные поставки.

Evraz планирует собирать заявки на покупку своих североамериканских заводов в соответствие с генеральной лицензией, выданной управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Сделка требует одобрений на регуляторном и корпоративном уровнях и согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI, отмечается в сообщении.

Как Evraz приобретал активы в Северной Америке

В 2007 году Evraz купил компанию Oregon Steel в 2007 году, а через год — канадское подразделение по производству листового железа и труб сталелитейной компании IPSCO. В итоге Evraz стал крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в Северной Америке.

Североамериканский дивизион компании включает два электросталеплавильных производства, четыре предприятия по выпуску стального проката, восемь трубных заводов и ломозаготовительную сеть из 17 предприятий. Активы находятся в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (штат Колорадо, США), Реджайне (Саскачеван, Канада), Калгари, Камроуз и Ред-Дир (Альберта, Канада). Продукция предприятий используется для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного секторов.

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В 2014 году Evraz планировал IPO североамериканского дивизиона, но в конце года отказался от этой идеи из-за неблагоприятных рыночных условий.

Кто мог бы купить североамериканские заводы Evraz

В 2021 году выручка североамериканского подразделения Evraz составила $2,4 млрд, скорректированный показатель EBITDA — $320 млн. С учетом сильных финансовых результатов этот дивизион может обеспечить инвесторам стабильный доход и денежный поток, отмечает Evraz в пресс-релизе.

В дивизионе идет строительство нового рельсового производства, которое заменит действующее и будет выпускать 100-метровые рельсы, проект планируется реализовать к 2023 году, напоминает компания.

Среди потенциальных кандидатов на североамериканские активы Evraz — ArcelorMittal и China Baowu Steel Group, говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. ArcelorMittal вряд ли откажется заполучить оптом хорошие активы, даже несмотря на трудную ситуацию на рынке, считает он. А China Baowu Steel Group было бы интересно закрепиться в Северной Америке, хотя сделка с Evraz может не получить одобрения со стороны правительства США, находящегося в жестком политическом противостоянии с властями Китая, добавляет он. РБК направил запросы в пресс-службы ArcelorMittal и China Baowu Steel Group.

При благоприятной конъюнктуре на глобальном рынке стали красная цена североамериканского дивизиона Evraz — $7–10 млрд, учитывая объем вложенных средств в развитие его мощностей, считает Хазанов. Однако сейчас ситуация совершенно иная: спрос на стальную продукцию на мировом рынке стагнирует, цены на нее снижаются, поэтому цена активно может снизиться до $1–2 млрд, предупреждает он.

Evraz не первая российская металлургическая компания, продающая активы в США. В 2014 году, после присоединения Крыма к России и введения первых западных санкций, все американские заводы продала «Северсталь» Алексея Мордашова. Крупнейший в России производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) — в 2019 году договорился с итальянской Tenaris о продаже своего подразделения в США, покупателем стала IPSCO Tubulars.

Производитель стали НЛМК Владимира Лисина сохраняет свое присутствие в США — на своих активах NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating компания выпускает горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный стальной прокат. РБК направил запрос в НЛМК.