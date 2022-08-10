Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 61,7 (+0,15) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 60,45 (+0,07) Инвестиции, 16:19
Индонезия напомнила о готовности организовать встречу Путина и Зеленского Политика, 21:53
Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу Политика, 21:48
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 21:39
Evraz решила продать заводы в Канаде и США Бизнес, 21:20
В Испании заявили о бойкоте матча с «Металлистом» после обвинений фанатов Спорт, 21:18
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 21:16
Агент сообщил о переходе игрока сборной России из «Аталанты» в «Торино» Спорт, 21:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Молдовагаз» не выплатит «Газпрому» аванс за август Бизнес, 20:55
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 20:53
«Росатом» досрочно увеличил долю в группе «Дело» Сергея Шишкарева Бизнес, 20:46
ЦБ заявил о потере экономического суверенитета при фиксированном рубле Инвестиции, 20:43
В Курской области заявили о повреждении железной дороги Льгов — Суджа Политика, 20:39
Тренер купил биатлонисткам новые палки взамен сломанных при перелете Спорт, 20:31
Бизнес ,  
0 

Evraz решила продать заводы в Канаде и США

Металлургическая компания Evraz выставила на продажу заводы в Канаде и США
Металлургическая компания Evraz, попавшая под западные санкции, выставила на продажу свои активы в США и Канаде. Она является крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в Северной Америке
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Evraz решил выставить свои заводы в США и Канаде на продажу. Об открытии сбора заявок на приобретение активов компании в Северной Америке говорится в сообщении, поступившем в РБК.

На следующий день после начала специальной военной операции России на Украине, 25 февраля, президент Evraz Алексей Иванов говорил инвесторам и аналитикам, что не рассматривает сценарий ухода с рынка Северной Америки. «Компания имеет достаточную финансовую устойчивость, чтобы выдержать стрессовые колебания на рынках, — подчеркивал он. — Что касается Северной Америки, то мы не рассматриваем никаких сценариев выхода».

Но 10 марта Великобритания ввела санкции против крупнейшего акционера Evraz Романа Абрамовича (по последним опубликованным данным, владеет 28,64%). Затем были введены санкции Австралии против Александра Абрамова, владеющего 19,32% компании. В начале мая Лондон объявил о санкциях против самой компании. Британский МИД объяснил это тем, что Evraz производит значительную часть колес для поездов и почти все рельсы в России, а железная дорога имеет важное значение, так как по ней идут военные поставки.

Evraz планирует собирать заявки на покупку своих североамериканских заводов в соответствие с генеральной лицензией, выданной управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Сделка требует одобрений на регуляторном и корпоративном уровнях и согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI, отмечается в сообщении.

Как Evraz приобретал активы в Северной Америке

В 2007 году Evraz купил компанию Oregon Steel в 2007 году, а через год — канадское подразделение по производству листового железа и труб сталелитейной компании IPSCO. В итоге Evraz стал крупнейшим производителем рельсов и труб большого диаметра в Северной Америке.

Североамериканский дивизион компании включает два электросталеплавильных производства, четыре предприятия по выпуску стального проката, восемь трубных заводов и ломозаготовительную сеть из 17 предприятий. Активы находятся в Портленде (штат Орегон, США), Пуэбло (штат Колорадо, США), Реджайне (Саскачеван, Канада), Калгари, Камроуз и Ред-Дир (Альберта, Канада). Продукция предприятий используется для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного секторов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара
Видео
Pro
Автодилерам придется сокращать персонал. Кто первый в зоне риска
Прогнозы
Pro
Фото: Ethan Miller / Getty Images «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить
Инструкции
Pro
Фото: David Paul Morris / Getty Images Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль
Прогнозы
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи

В 2014 году Evraz планировал IPO североамериканского дивизиона, но в конце года отказался от этой идеи из-за неблагоприятных рыночных условий.

Кто мог бы купить североамериканские заводы Evraz

В 2021 году выручка североамериканского подразделения Evraz составила $2,4 млрд, скорректированный показатель EBITDA — $320 млн. С учетом сильных финансовых результатов этот дивизион может обеспечить инвесторам стабильный доход и денежный поток, отмечает Evraz в пресс-релизе.

В дивизионе идет строительство нового рельсового производства, которое заменит действующее и будет выпускать 100-метровые рельсы, проект планируется реализовать к 2023 году, напоминает компания.

Британия выдала Evraz лицензию на продолжение работы в Северной Америке
Бизнес
Фото:evrazna.com

Среди потенциальных кандидатов на североамериканские активы Evraz — ArcelorMittal и China Baowu Steel Group, говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. ArcelorMittal вряд ли откажется заполучить оптом хорошие активы, даже несмотря на трудную ситуацию на рынке, считает он. А China Baowu Steel Group было бы интересно закрепиться в Северной Америке, хотя сделка с Evraz может не получить одобрения со стороны правительства США, находящегося в жестком политическом противостоянии с властями Китая, добавляет он. РБК направил запросы в пресс-службы ArcelorMittal и China Baowu Steel Group.

При благоприятной конъюнктуре на глобальном рынке стали красная цена североамериканского дивизиона Evraz — $7–10 млрд, учитывая объем вложенных средств в развитие его мощностей, считает Хазанов. Однако сейчас ситуация совершенно иная: спрос на стальную продукцию на мировом рынке стагнирует, цены на нее снижаются, поэтому цена активно может снизиться до $1–2 млрд, предупреждает он.

В Evraz сообщили о блокировке выплат по евробондам
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Evraz не первая российская металлургическая компания, продающая активы в США. В 2014 году, после присоединения Крыма к России и введения первых западных санкций, все американские заводы продала «Северсталь» Алексея Мордашова. Крупнейший в России производитель труб — Трубная металлургическая компания (ТМК) — в 2019 году договорился с итальянской Tenaris о продаже своего подразделения в США, покупателем стала IPSCO Tubulars.

Производитель стали НЛМК Владимира Лисина сохраняет свое присутствие в США — на своих активах NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating компания выпускает горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный стальной прокат. РБК направил запрос в НЛМК.

Авторы
Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова
Evraz продажа активов США Канада
Материалы по теме
Британия выдала Evraz лицензию на продолжение работы в Северной Америке
Бизнес
Британия ввела санкции против Evraz
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter