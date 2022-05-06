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Британия выдала Evraz лицензию на продолжение работы в Северной Америке

Компания получила лицензию 29 апреля. 5 мая Британия ввела против Evraz санкции, связав решение с производством компанией продукции для железных дорог, используемых для доставки «военных грузов и войск на линию фронта на Украине»
Фото: evrazna.com
Фото: evrazna.com

Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) 29 апреля выдало российской металлургической компании Evraz лицензию на продолжение деятельности ее «дочек» в Северной Америке, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

5 мая Британия ввела против Evraz санкции. В Форин-офисе пояснили, что компания производит 28% железнодорожных колес в России и 97% рельсов, а это «имеет жизненно важное значение, так как Россия использует железную дорогу, для того чтобы доставлять военные грузы и войска на линию фронта на Украине». Санкции подразумевают заморозку активов Evraz на территории королевства, британским компаниям запрещено вести с ней бизнес.

Британия ввела санкции против Evraz
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

10 марта Управление по финансовому регулированию и надзору Британии сообщило о приостановке листинга Evraz на Лондонской фондовой бирже. В тот же день крупнейшего акционера компании Романа Абрамовича внесли в санкционный список Лондона. Все неисполнительные директора компании, включая владеющих крупными долями Александра Абрамова и Александра Фролова, вышли из правления.

На фоне этих событий Evraz заявил, что приостанавливает выделение в отдельную компанию крупнейшего в России производителя угля «Распадская».

У Evraz есть две производственные площадки в США (в штатах Орегон и Колорадо) и четыре — в Канаде (в провинциях Саскачеван и Альберта), на предприятиях в этих странах работают более 3 тыс. человек. Evraz занимается в Северной Америке производством продукции из стали для железных дорог, энергетики и промышленности.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Evraz металлургия
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