«Ведомости» узнали об идее ввести налоговые льготы для ИТ в военной сфере

Создатели программ военного, специального и двойного назначения будут освобождены от уплаты НДС, речь идет о ПО из реестра Роспатента, ФСБ, Минобороны и СВР, предлагает Минфин. Они не вошли в «налоговый маневр» из-за секретности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство финансов предложило освободить от уплаты НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, пишут «Ведомости» со ссылкой на разработанный ведомством законопроект. Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 Налогового кодекса.

Согласно проекту налоговая льгота касается передачи исключительных прав на базы данных и программное обеспечение, которые включены в реестр результатов технологических, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного, специального или двойного назначения. НДС не понадобится платить и в случае передачи прав на использование этих баз данных и программ, в том числе — обновления к ним и дополнительные функциональные возможности. Ведением соответствующего реестра занимается Роспатент на основе данных от ФСБ, Службы внешней разведки (СВР) и Министерства обороны.

От НДС в российской ИТ-сфере уже освобождены разработчики ПО из реестра, который ведет Минцифры. При этом такая льгота не касается программ для компьютеров и базы данных, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны. В документе Министерства финансов поясняется, что такая ситуация сложилась из-за запрета включать в единые реестр российского ПО сведения, которые могут быть отнесены к гостайне.

Согласно материалам проекта его планируют внести в правительство в октябре, в Госдуму — в феврале следующего года.

Предлагаемые Минфином поправки актуальны прежде всего для разработчиков автоматических систем управления, отдающих производство программного обеспечения на аутсорс, отметил неназванный собеседник газеты в оборонной промышленности.

Близкий к одному из российский разработчиков ПО источник издания предположил, что речь в законопроекте идет о передаче исключительных прав (без права последующей продажи другим компаниям), а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, которые не подпадали под действия правил налогового маневра и не соответствовали требованиям, необходимым для получения льгот.

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Преференции для российских разработчиков ПО получили неофициальное название «налоговый маневр в ИТ», они вступили в силу с прошлого года. Согласно им, чтобы претендовать на пониженные страховые взносы (в размере 7,6 вместо 14%) и трехпроцентный налог на прибыль вместо 20%, ИТ-компании обязаны соответствовать ряду критериев:

не менее 90% доходов получать от разработки софта и баз данных;

иметь госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;

иметь штат из семи и более сотрудников.

В мае Минцифры предложило упростить эти критерии, узнал РБК. Согласно идее министерства, на налоговый маневр смогут претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей доходов от ИТ-деятельности в размере 70% и без ограничений по численности персонала. Проектом также предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться при расчете 70-процентной доли. Речь идет о передаче исключительных прав на разработанные компанией экземпляры компьютерных программ или баз данных, их реализацию, установку, тестирование, сопровождение, предоставление удаленного доступа через интернет, услугах по разработке либо модификации программ или баз данных и разработке программно-аппаратных комплексов и др.