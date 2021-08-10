Один из крупнейших производителей водки решил снова развивать алкомаркеты

«Татспиртпром», еще четыре года назад владевший одной из крупнейших сетей алкомаркетов, планирует вернуться к развитию розницы. Его магазины будут носить либо прежнее название — «Арыш мае» либо получат новый бренд

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Третий по обороту производитель водки в России «Татспирпром» планирует вновь вернуться к развитию этого канала продаж, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Руслан Максудов.

Сейчас менеджмент принимает решение либо о возвращении управления магазинами под брендом «Арыш мае» или же новые точки будут открываться под другим брендом. По мнению Максудова, собственная розница удобнее для любого производителя.

«На собственной рознице можно опробовать новые продукты плюс ты на 100% управляешь собственными продажами. Но с другой стороны, мы понимаем, что классический алкомаркет — это уже анахронизм», — объяснил глава компании, добавив, что большинство сетей, которые специализировались на продажах алкоголя, постепенно переходят в формат магазинов «у дома».

В «Татспитпроме» предполагают, что в будущем собственная сеть станет хорошим подспорьем для онлайн-продаж. Однако за пределы домашнего рынка в ближайшей перспективе она выходить не будет. По мнению Максудова, создание федеральной сети имело смысл еще десять лет назад, в крайнем случае ее можно было бы продать другому крупному игроку; сейчас же это будет неэффективно для производителя.