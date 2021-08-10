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Один из крупнейших производителей водки решил снова развивать алкомаркеты

«Татспиртпром», еще четыре года назад владевший одной из крупнейших сетей алкомаркетов, планирует вернуться к развитию розницы. Его магазины будут носить либо прежнее название — «Арыш мае» либо получат новый бренд
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Третий по обороту производитель водки в России «Татспирпром» планирует вновь вернуться к развитию этого канала продаж, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Руслан Максудов.

Сейчас менеджмент принимает решение либо о возвращении управления магазинами под брендом «Арыш мае» или же новые точки будут открываться под другим брендом. По мнению Максудова, собственная розница удобнее для любого производителя.

«На собственной рознице можно опробовать новые продукты плюс ты на 100% управляешь собственными продажами. Но с другой стороны, мы понимаем, что классический алкомаркет — это уже анахронизм», — объяснил глава компании, добавив, что большинство сетей, которые специализировались на продажах алкоголя, постепенно переходят в формат магазинов «у дома».

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В «Татспитпроме» предполагают, что в будущем собственная сеть станет хорошим подспорьем для онлайн-продаж. Однако за пределы домашнего рынка в ближайшей перспективе она выходить не будет. По мнению Максудова, создание федеральной сети имело смысл еще десять лет назад, в крайнем случае ее можно было бы продать другому крупному игроку; сейчас же это будет неэффективно для производителя.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

«Таспиртпром» до осени 2017-го управлял одной из самых крупных сетей алкомаркетов — «Арыш мае» («Ржаное масло» по-татарски). Розница производителя из Татарстана достигла более 1,1 тыс. точек, большинство из которых развивалось по франчайзингу. В собственности у компании было 75 магазинов.

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Больше были только сети челябинского бизнесмена Сергея Студенникова «Красное и белое» и «Бристоль» Сергея Кациева и Игоря Кесаева: на конец 2016 года под их вывесками было 3930 и 2657 магазинов соответственно (с 2019-го ретейлеры входят в объединенную компанию «Меркурий Ритейл Груп Лимитед»).

Но, как рассказал Максудов, в 2017 году было принято решение о закрытии собственных точек, кроме одного флагманского магазина. При этом он не комментирует решение прежнего руководства компании о прекращении развития розницы.

Автор
Анна Левинская
Водка продажа алкоголя «Татспиртпром» «Красное & Белое» «Бристоль»
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