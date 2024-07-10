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Война санкций ,  
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Суд ЕС снял санкции с экс-главы «Еврохима»

Суд ЕС исключил из санкционных списков экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского
Сюжет
Война санкций
Суд постановил, что Рашевский находился под санкциями необоснованно, так как сложил полномочия гендиректора «Еврохима» и не соответствовал критериям. Он попал под санкции ЕС в марте 2022 года
Владимир Рашевский
Владимир Рашевский (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Европейский суд в Люксембурге исключил экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского из санкционных списков, говорится на сайте суда.

Суд постановил, что нахождение Рашевского в санкционном списке было необоснованным: поскольку он сложил полномочия главного исполнительного директора группы «Еврохим», его деятельность не соответствовала критериям для применения санкций, заключили в суде. Суд признал недействительными решения Совета Европейского союза, согласно которым действие ограничительных мер продлевалось с сентября 2022 года по март 2024 года.

Рашевский попал под санкции Евросоюза 15 марта 2022 года в рамках четвертого пакета ограничений. В мотивационной части упоминалось участие его и других бизнесменов во «встрече олигархов с [президентом России] Владимиром Путиным в Кремле, чтобы обсудить курс действий после западных санкций».

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Также в обосновании говорилось, что между 2004 и 2020 годами Рашевский руководил угольной компанией СУЭК. «Есть крупные российские компании, совладельцем которых является миллиардер Андрей Мельниченко, которые приносят значительный доход российскому правительству. Они также сотрудничают с российскими властями, включая Владимира Путина», — поясняли авторы документа.

В день введения санкций 15 марта 2022 года Рашевский покинул пост генерального директора «Еврохима», тогда же он вышел из совета директоров компании.

«Еврохим» объяснил отставку Рашевского необходимостью обеспечить бесперебойную работу бизнеса и помочь компании обеспечивать глобальную продовольственную безопасность.

«Еврохим» производит азотные, фосфорные и калийные удобрения. Бенефициаром EuroChem Group (головная компания «Еврохим») ранее был миллиардер Андрей Мельниченко. Однако в марте 2022 года после попадания под европейские санкции бизнесмен лишился контроля над компанией и покинул ее совет директоров.

Близкий к «Еврохиму» источник РБК рассказал, что Мельниченко перестал быть бенефициаром компании за день до введения против него санкций.

Рашевский много лет был партнером Мельниченко, с 2004 года он возглавлял СУЭК, бенефициаром которой тот также являлся. По состоянию на 2020 год в компании ему принадлежала доля в 7,8%. В 2018 году Forbes оценивал состояние Рашевского в $550 млн.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Еврохим» санкции Владимир Рашевский снятие санкций
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