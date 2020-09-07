Партнер Мельниченко возглавил одного из крупнейших поставщиков удобрений

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 12:49
«Макдоналдс» начал тестировать измерение температуры посетителей в Москве Общество, 18:16 Выпуск нового Nissan Qashqai отложили из-за коронавируса Авто, 18:13 МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем Общество, 18:09 Лавров заверил в полном уничтожении «очагов террористов» в Сирии Политика, 18:07 Фундамент сотрудничества: как стартапу получить инвестиции от девелопера Pro, 18:03 Рошаль назвал некорректным письмо супруги Навального Общество, 17:57 У дочери Берлускони обнаружили коронавирус Общество, 17:46 ВШЭ включила Москву в лидеры по эффективности экономики при пандемии Экономика, 17:40 В Саудовской Аравии 8 человек получили сроки по делу об убийстве Хашкаджи Общество, 17:39 Tesla не включили в индекс S&P 500. Что это значит для инвестора Инвестиции, 17:34 Названы победители конкурса IoT project of the year 2020 Пресс-релиз, 17:32 Партнер Мельниченко возглавил одного из крупнейших поставщиков удобрений Бизнес, 17:24 В Подмосковье мужчина в ходе спора о разделе имущества убил двух женщин Общество, 17:23 Рекламодатели отказались от Comment Out после шуток о Белоруссии Общество, 17:17
Бизнес ,  
0 

Партнер Мельниченко возглавил одного из крупнейших поставщиков удобрений

Владимир Рашевский
Владимир Рашевский (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Главным исполнительным директором одного из ведущих производителей удобрений компании «Еврохим» назначен Владимир Рашевский — совладелец и бывший гендиректор крупнейшей угольной компании России СУЭК. Об этом говорится в сообщении на сайте «Еврохима».

Обе компании подконтрольны бизнесмену Андрею Мельниченко.

«Мы хорошо знакомы с Владимиром как руководителем компании СУЭК. Благодаря его усилиям компания на протяжение многих лет показывала впечатляющие результаты. Мы рассчитываем на его огромный опыт на новом этапе развития «Еврохим», — заявил председатель совета директоров группы Самир Брихо.

«Г-н Рашевский до недавнего времени занимал пост генерального директора в компании СУЭК. Под его руководством СУЭК за 15 лет стала одной из ведущих угледобывающих компаний в мире, заняла лидирующие позиции в электроэнергетике России, а также вошла в число ключевых участников российской транспортной отрасли», — говорится в сообщении.

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Бизнес
Степан Солженицын

Место Рашевского, который руководил СУЭК с 2004 года, в мае занял Степан Солженицын, сын писателя Александра Солженицына.

В 2018 году Forbes оценивал состояние Рашевского в $550 млн. В 2020 году издание оценило стоимость доли Рашевского в СУЭК (7,8%) в $308 млн.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания
Материалы по теме
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Бизнес
Вагонный бизнес Несиса обошелся СУЭК в $425 млн
Бизнес
Глава СУЭК заявил о жалобах бизнеса на отношение властей «как к кошельку»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter