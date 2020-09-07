Партнер Мельниченко возглавил одного из крупнейших поставщиков удобрений

Владимир Рашевский (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Главным исполнительным директором одного из ведущих производителей удобрений компании «Еврохим» назначен Владимир Рашевский — совладелец и бывший гендиректор крупнейшей угольной компании России СУЭК. Об этом говорится в сообщении на сайте «Еврохима».

Обе компании подконтрольны бизнесмену Андрею Мельниченко.

«Мы хорошо знакомы с Владимиром как руководителем компании СУЭК. Благодаря его усилиям компания на протяжение многих лет показывала впечатляющие результаты. Мы рассчитываем на его огромный опыт на новом этапе развития «Еврохим», — заявил председатель совета директоров группы Самир Брихо.

«Г-н Рашевский до недавнего времени занимал пост генерального директора в компании СУЭК. Под его руководством СУЭК за 15 лет стала одной из ведущих угледобывающих компаний в мире, заняла лидирующие позиции в электроэнергетике России, а также вошла в число ключевых участников российской транспортной отрасли», — говорится в сообщении.