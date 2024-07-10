Минпромторг впервые распределил гранты на сертификацию гражданских дронов

Минпромторг подвел итоги конкурса на гранты, компенсирующие расходы на сертификацию гражданских беспилотников. Всего было подано 20 заявок от 12 организаций. Гранты в общем объеме 950 млн руб. получат четыре компании.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Победителями конкурса Минпромторга на гранты, компенсирующие затраты на сертификацию гражданских беспилотников, стали четыре компании, следует из протокола подведения итогов конкурса, с которым ознакомился РБК. В общей сложности они получат 475 млн рублей в 2024 году и столько же в следующем году (по условиям конкурса, гранты двухлетние).

Всего на конкурс было подано 20 заявок от 12 организаций, следует из протокола. Семь заявок были отклонены из-за несоответствия условиям конкурса. Например, у «Индустриальных дронов» и «Летающих машин Тюринга» отсутствует сертификат или лицензия разработчика. Об этой проблеме ранее заявлял заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский на заседании межфракционной рабочей группы по развитию малой авиации, которое состоялось в конце мая.

Больше всего средств от Минпромторга получит «НПП Исток им. Шокина», входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», — 450 млн рублей за 2 года. В конкурсе победили три заявки этого предприятия. В пресс-службе Минпромторга пояснили, что количество заявок соответствует количеству планируемых к сертификации моделей беспилотников. Далее по размеру поддержки идет «КБ Русь», расположенное в Воронеже. Эта компания получит 201,6 млн рублей на сертификацию двух своих моделей. Компания «Аэроб» получит 150 млн рублей, а «ИСТ» (148,4 млн руб.). В Минпромторге добавили, что к сертификации планируются средний беспилотный самолет (30-500 кг включительно), средний вертолет (30-500 кг включительно), средний мультиротор (30-500 кг включительно) и тяжелый вертолет (более 500 кг).

Еще четыре организации стали победителями конкурса, но грантов не получат, следует из протокола. Это компании «Волджет», «Эколибри», «Кронштадт» и новосибирский СибНИА им. Чаплыгина. «Это связано с тем, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2024 год, был исчерпан», — пояснили в пресс-службе министерства. Бюджет программы на текущий год составляет 475 млн руб., на 2025 год — 885 млн руб., на 2026 год — 675 млн руб.

Представитель ведомства добавила, что если органы власти, включая Минфин, дофинансируют программу на этот год и внесут изменения в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», то могут быть объявлены и дополнительные конкурсы.

РБК обратился за комментарием в Росавиацию о том, какие из указанных победителей конкурса уже подали заявки на сертификацию своих изделий. Запрос также направлен в Минфин.