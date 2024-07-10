Минпромторг впервые распределил гранты на сертификацию гражданских дронов
Победителями конкурса Минпромторга на гранты, компенсирующие затраты на сертификацию гражданских беспилотников, стали четыре компании, следует из протокола подведения итогов конкурса, с которым ознакомился РБК. В общей сложности они получат 475 млн рублей в 2024 году и столько же в следующем году (по условиям конкурса, гранты двухлетние).
Всего на конкурс было подано 20 заявок от 12 организаций, следует из протокола. Семь заявок были отклонены из-за несоответствия условиям конкурса. Например, у «Индустриальных дронов» и «Летающих машин Тюринга» отсутствует сертификат или лицензия разработчика. Об этой проблеме ранее заявлял заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский на заседании межфракционной рабочей группы по развитию малой авиации, которое состоялось в конце мая.
Больше всего средств от Минпромторга получит «НПП Исток им. Шокина», входящее в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», — 450 млн рублей за 2 года. В конкурсе победили три заявки этого предприятия. В пресс-службе Минпромторга пояснили, что количество заявок соответствует количеству планируемых к сертификации моделей беспилотников. Далее по размеру поддержки идет «КБ Русь», расположенное в Воронеже. Эта компания получит 201,6 млн рублей на сертификацию двух своих моделей. Компания «Аэроб» получит 150 млн рублей, а «ИСТ» (148,4 млн руб.). В Минпромторге добавили, что к сертификации планируются средний беспилотный самолет (30-500 кг включительно), средний вертолет (30-500 кг включительно), средний мультиротор (30-500 кг включительно) и тяжелый вертолет (более 500 кг).
Еще четыре организации стали победителями конкурса, но грантов не получат, следует из протокола. Это компании «Волджет», «Эколибри», «Кронштадт» и новосибирский СибНИА им. Чаплыгина. «Это связано с тем, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2024 год, был исчерпан», — пояснили в пресс-службе министерства. Бюджет программы на текущий год составляет 475 млн руб., на 2025 год — 885 млн руб., на 2026 год — 675 млн руб.
Представитель ведомства добавила, что если органы власти, включая Минфин, дофинансируют программу на этот год и внесут изменения в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», то могут быть объявлены и дополнительные конкурсы.
РБК обратился за комментарием в Росавиацию о том, какие из указанных победителей конкурса уже подали заявки на сертификацию своих изделий. Запрос также направлен в Минфин.
Сертификация БАС
Согласно поручению президента от декабря 2022 года, Росавиация должна сертифицировать не менее десяти типов БАС. Сначала сроки предполагали такую сертификацию до сентября 2023 года, затем были сдвинуты до конца года, а в декабре Росавиация и вовсе перенесла сертификацию на этот год. Как рассказывал в конце 2023 года глава Росавиации Дмитрий Ядров, основным барьером является высокая стоимость и сроки реализации сертификации.
При этом ведомство совместно с госкорпорацией «Росатом» решили пересмотреть сам подход к сертификации, чтобы исключить «задвоение процедур». «Это позволит сократить сроки до шести месяцев, тогда как [первый сертифицированный в России в конце 2022 года беспилотник] БАС-200 сертифицировался полтора года», отмечал Ядров. Этот процесс, обошелся разработчику как минимум в 280 млн руб. (без учета собственных расходов разработчика).
Как рассказал 8 июля вице-премьер Виталий Савельев по итогам стратсессии в правительстве, посвященной нацпроекту по БАС, этот проект будет «пересобран с учетом изменившейся ситуации». «То есть мы сделаем некие инновации, которые позволят еще успешнее развивать эту отрасль», — сказал Савельев. Как именно будет пересобран нацпроект, он не уточнил.