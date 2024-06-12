Калужская область пожаловалась на проблему с сертификацией беспилотников

Российский разработчик дронов и участник гражданского госзаказа на них столкнулся с трудностями при сертификации своих изделий из-за правовой коллизии. Росавиация и Минпромторг наличие проблемы отрицают

Фото: turingfm.com

Российская компания — разработчик гражданских беспилотников «Летающие машины Тюринга» (ЛМТ) столкнулась с трудностями при сертификации своих изделий и лицензировании работ в России. Об этом рассказал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский на заседании межфракционной рабочей группы по развитию малой авиации, которое состоялось в конце мая (РБК ознакомился со стенограммой встречи).

По словам Разумовского, производство этих беспилотников размещено на Калужском электромеханическом заводе (КЭМЗ) госкорпорации «Ростех». Соглашение между КЭМЗ и «Летающими машинами Тюринга» было подписано в ноябре 2023 года.

«Для задачи сертификации типа БАС (беспилотная авиационная система) по федеральным авиационным правилам со стороны Росавиации требуется предоставление лицензии производителя, выдаваемой Минпромторгом. Но при этом для прохождения процедуры лицензирования производителя со стороны Минпромторга выдвигаются требования о предоставлении сертификата производственной площадки и сертификата типа Росавиации. То есть такие два взаимоисключающих требования», — объяснил суть проблемы Разумовский, назвав ситуацию «замкнутым кругом».

В администрации губернатора Калужской области РБК в понедельник, 10 июня, сообщили, что проблема сохраняется. «Однако Росавиация, Минтранс и Минпромторг ведут активную работу с ключевыми участниками отрасли по поиску компромиссного решения в рамках действующего законодательства», — отметили там. В конце мая власти региона направляли обращение в Минпромторг о данной проблеме: «В ближайшее время ожидается проведение встречи для выработки совместных решений». Аналогичные обращения также планируется направить в Росавиацию и Минтранс.

На момент публикации в «Летающих машинах Тюринга» на запрос РБК не ответили.

История вопроса

Компания «Летающие машины Тюринга» (ЛМТ) — один из участников утвержденного в конце 2023 года государственного заказа на гражданские беспилотники. Как сообщал Минпромторг в конце прошлого года, в ближайшую трехлетку (2024–2026 годы) планируется поставлять федеральным органам исполнительной власти и компаниям с госучастием около 3 тыс. дронов в год (в 2024-м, например, 2620 штук). В секретариате бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова (сейчас занимает пост министра обороны) тогда отмечали, что на 2024 год запланирована закупка в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) 153 тыс. дронов, из которых 151 тыс. — образовательные. Последние было решено выделить в отдельный трек, поясняли тогда в ГТЛК. Недавно замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что ГГЗ на 2024 год включает около 3 тыс. единиц БАС на сумму 6,4 млрд руб.

В прошлом году Росавиация не сертифицировала ни одного дрона, сдвинув эти мероприятия на 2024 год. В конце года ведомство сформировало график сертификации только по 14 моделям от шести компаний-изготовителей (из 24 тяжелых моделей беспилотных аппаратов, которые должны участвовать в ГГЗ). Тогда отмечалось, что Росавиация не получила данных от «Летающих машин Тюринга».

Как проблему с беспилотниками объясняют власти

В Росавиации РБК сообщили, что описанной калужскими властями проблемы с сертификацией дронов не существует. «Лицензии от Минпромторга для подачи заявки на сертификат типа и разработчика не требуется (данная норма отсутствует в Воздушном кодексе)», — сказали в пресс-службе. При этом ведомство до сих пор так и не получало заявки от ЛМТ на сертификацию типовой конструкции и/или сертификат разработчика.

В Минпромторге также сообщили, что нормативная коллизия отсутствует. Сертификат типа на изделие нужен для процедуры лицензирования на производственные этапы — например, «разработка ремонтной документации авиационной техники» или «разработка технологической документации авиационной техники». При этом в министерстве рекомендуют компании ЛМТ повторно ознакомиться с требованиями к получению лицензии на разработку авиатехники и устранить замечания по заявке. «Получение компанией этой лицензии не ограничивается, требуется лишь корректное указание направлений работ (их перечень утвержден постановлением правительства № 240 от 28 марта 2012 года)», — добавили в пресс-службе.

Сколько именно беспилотников по ГГЗ должна поставить ЛМТ, не сообщили ни в администрации Калужской области, ни в Минпромторге. На КЭМЗ в начале года прогнозировали, что выпуск составит порядка 200 малых машин и порядка 300 больших машин в год «с возможностью масштабирования». ЛМТ разработала два типа беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой для грузоперевозок: Т-300 и TFM-15 грузоподъемностью 130 и 15 кг соответственно.

При этом в Минпромторге добавили, что ожидается актуализация госзаказа «по факту переутверждения с учетом потребностей российских субъектов». «О подтверждении заявляемых изготовителями объемов можно будет говорить по результатам утверждения президиумом правкомиссии (по вопросам развития беспилотных авиационных систем) планов поставок на 2024 год».