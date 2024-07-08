Глава МАК сообщил о создании отдела по расследованию инцидентов с дронами

В МАК создали отдел для расследования происшествий с беспилотниками

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В 2023 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал отдел для расследования инцидентов с беспилотниками, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Олег Сторчевой.

По его словам, комитету предстоит увеличить финансирование, чтобы привлечь квалифицированных специалистов, учитывая, что вскоре «предстоит столкнуться с проблемой расследования событий с беспилотными воздушными судами, сверхлегкими и незарегистрированными летательными аппаратами».

Он отметил, что лаборатория МАК оснащена оборудованием, способным считать информацию как с современных, так и устаревших «черных ящиков». «В условиях санкций МАК лишен возможности закупать необходимое оборудование у большинства ведущих зарубежных производителей», — добавил Сторчевой. Исследование систем зарубежных разработчиков сейчас он назвал крайне затруднительным.

После начала военной операции России на Украине атаки дронов стали происходить регулярно. В частности, в ночь с 4 на 5 июля средства противовоздушной обороны сбили 50 аппаратов в Ростовской, Запорожской областях и на Кубани. Кроме того, военные фиксируют разведывательные дроны у границ России. Так, в начале июля беспилотник США RQ-4B Global Hawk заметили у Калининградской области.