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«Нордавиа» нашла способ не отдавать кредит из-за стратегического статуса
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«Нордавиа» нашла способ не отдавать кредит из-за стратегического статуса
Бизнес, 16:36
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«Нордавиа» нашла способ не отдавать кредит из-за стратегического статуса
«Нордавиа» удалось добиться беспрецедентного решения суда — оно позволит компании не возвращать кредит офшору благодаря статусу стратегического предприятия. Кредит не был согласован в ФАС, а значит, сделка — ничтожная, решил суд
Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил иск сейшельской World Best Trade, которая требовала от авиакомпании «Нордавиа», подконтрольной бизнесмену Сергею Кузнецову, возврата кредита на 639,3 млн руб., говорится в постановлении суда от 3 июля. В качестве аргумента председательствующий судья Борис Стешан указал на необходимость согласования такой кредитной сделки между иностранным инвестором и стратегическим предприятием («Нордавиа») в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Сейшельская компания не предоставила доказательств того, что получила одобрение ФАС, сделка признана ничтожной, решил судья.

«Нордавиа», которая занимает 17-е место среди российских авиакомпаний по количеству пассажиров (в 2017 году перевезла 1,087 млн человек), — предприятие, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны, говорится в материалах суда: компания осуществляет деятельность, связанную с транспортировкой радиоактивных веществ, а также имеет допуск к гостайне. В ходе рассмотрения иска было установлено, что общая сумма задолженности авиакомпании перед World Best Trade превышает ее активы (639,3 млн руб. — это лишь часть кредита «Нордавиа» на общую сумму более 13 млрд руб.), поэтому кредитный договор влечет установление контроля иностранного инвестора в случае, если долг не будет погашен. Для такой сделки требовалось предварительное согл​асование ФАС, указал судья.

«Это беспрецедентное решение российского суда, нарушающее интересы не только моего клиента, но и создающее опасный прецедент для взаимоотношений на российском рынке с участием любого иностранного инвестора», — сообщила РБК адвокат Екатерина Духина, представляющая интересы World Best Trade (WBT). По ее словам, компания собирается обжаловать это решение в следующих инстанц​​иях.

Миллиардные долги

«Норникель» приобрела «Нордавиа» в 2011 году у «Аэрофлота» за $235 млн, из которых за акции было заплачено всего $7 млн, остальные $228 млн — долг авиакомпании. В марте 2016 года «Норникель» перепродала авиакомпанию «Скай-инвест», подконтрольной бизнесмену Сергею Кузнецову. А через месяц кипрская «дочка» «Норникеля», Norilsknickel Finance, переуступила сейшельской World Best Trade (WBT) права требования к «Нордавиа» по кредитам на $182 млн и 1,2 млрд руб. (в сумме более 13 млрд руб.).

WBT, по информации «Ведомостей», контролируется предпринимателем Дмитрием Чертком, сыном бывшего замруководителя Ространснадзора Владимира Чертка. Но Дмитрий Черток сказал РБК во вторник, 10 июля, что не имеет отношения к этой компании. «На тот момент я организовывал их заход на рынок, но не более того», — сказал он.

После смены кредитора начался корпоративный конфликт между «Нордавиа» и WBT: сейшельская компания потребовала досрочного возврата рублевой части кредитов. 28 апреля 2017 года «Нордавиа» заявила, что эти претензии необоснованные, а также о попытке рейдерского захвата со стороны WBT и Дмитрия Чертка. Бизнесмен отвергал обвинения в рейдерстве.

В мае 2017 года WBT обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с «Нордавиа» 639,3 млн руб. по договору займа. 20 марта 2018 года суд отклонил этот иск, компания подала апелляцию, которую 3 июля проиграла.

Помимо необходимости согласовывать кредитную сделку в ФАС WBT не предоставила доказательств того, что кредитные средства были зачислены на счет «Нордавиа», говорится в постановлении судьи Бориса Стешана. Адвокат WBT Екатерина Духина сказала РБК, что компания была готова предоставить документы, но для этого требовалось дополнительное время, а судья отказался откладывать слушания.

31 января 2018 года сейшельская компания подала второй иск к «Нордавиа» на 528,8 млн руб. в рамках кредитного договора. Сумма требований по двум искам составляет около 1,2 млрд руб.

По закону об иностранных инвестициях кредиты, предоставляемые стратегическим предприятиям, действительно должны согласовываться в ФАС, потому что могут привести к переходу контроля к иностранному кредитору, отмечает адвокат юридической фирмы Art de Lex Кирилл Дозмаров​. Но для ФАС является редкостью согласование таких сделок, указывает он. Еще реже аргумент об отсутствии одобрения антимонопольной службы как доказательство ничтожности сделки использует не сама ФАС, а должник, добавляет он. ​​Представитель ФАС отказался от комментариев.

«Когда компания, имеющая стратегическое значение, привлекает значительные заемные средства, то, как правило, все стороны сделки очень тщательно взвешивают все возможные нюансы во избежание как раз таких случаев, какой произошел с World Best Trade и «Нордавиа», — добавляет партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. ​По ее словам, процесс переуступки долга (WBT выкупила долг у «дочки» «Норникеля», см. врез), скорее всего, сопровождался оценкой таких рисков. Это безусловный просчет, который, вероятно, очень дорого обойдется кредитору — WBT, заключает эксперт.

Адвокат WBT Духина утверждает, что произошла подмена понятий: World Best Trade выдала заем, не выступая инвестором «Нордавиа». Соответственно, не могла установить контроль над ней. «Это нонсенс, что суд посчитал необходимость согласования сделки ФАС. Они, по сути, приравняли заем к контролю над деятельностью компании», — сказала она.

Мостовая уверена, что в аналогичных случаях и другие суды будут занимать сторону должников — стратегических предприятий, если иностранные кредиторы не получили одобрения ФАС.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «Нордавиа» , авиакомпания
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