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Бизнес ,  
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FT узнала, что «Газпром» не восстановит экспорт газа в ближайшие 10 лет

К 2035 году экспорт «Газпрома» в Европу составит в среднем 50–75 млрд куб. м в год, пишет FT. Аналитики «Яков и партнеры» писали, что потенциальные поставки газа в Азию не смогут целиком компенсировать утраченный экспорт в Европу
«Газпром» GAZP ₽125,16 +0,05% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Газпрому» в течение по крайне мере десяти лет вряд ли удастся восстановить продажи газа, утраченные после 2022 года, пишет Financial Times со ссылкой на отчет, подготовленный для руководства российской энергетической группы в конце 2023 года.

Согласно прогнозам исследования, к 2035 году экспорт газа компании в Европу составит в среднем 50–75 млрд куб. м в год, что составляет лишь треть от уровня, который был до 2022 года.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Компания в отчете пишет, что новый газопровод в Китай, «Сила Сибири-2», поможет частично компенсировать потерянные объемы европейского экспорта, однако его пропускная способность составляет всего 50 млрд куб. м в год, а цены в КНР намного ниже европейских, передает FT. При этом соглашение о его строительстве еще не достигнуто.

«Основным последствием санкций для «Газпрома» и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее, чем в 2035 году», — следует из документа, на который ссылается газета.

В августе аналитики «Яков и партнеры» писали, что потенциальные экспортные маршруты — «Сила Сибири-2» (50 млрд куб. м), транзит через Казахстан и Узбекистан (5–20 млрд куб. м) и газовый хаб в Турции (10 млрд куб. м) — позволят дополнительно продавать до 80 млрд куб. м, но полностью не смогут заменить потерю европейского рынка. Для сравнения экспорт в Европу в 2021 году составлял 206 млрд куб. м.

Транзит газа по газопроводу Ямал — Европа через Польшу был остановлен весной 2022 года, а прокачка по «Северному потоку» была полностью прекращена в конце августа того же года. В сентябре три нитки из четырех двух «Северных потоков» были повреждены взрывами. Продолжает функционировать лишь один маршрут поставок газа в Европу — через Украину.

Европейская комиссия в 2022 году представила краткий план под названием REPower EU, который предполагает, что задолго до 2030 года европейские страны смогут отказаться от импорта энергоносителей из России.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По оценкам из отчета «Газпрома», российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырастет с 40,8 млрд куб. м в 2020 году до 98,8–125,8 млрд куб. м в 2035 году и составит около половины от общего объема экспорта газа, что увеличит влияние НОВАТЭКа, крупнейшего и производителя СПГ в России, и других энергетических компаний. Строительство терминалов СПГ на восточном побережье России могло бы диверсифицировать экспорт за пределы Китая, передает FT.

Из отчета следует, что программа по производству газовых турбин внутри России обойдется по меньшей мере в 100 млрд руб. и займет не менее пяти лет, а «Газпрому» будет трудно профинансировать свою инвестиционную программу без существенного увеличения доходов. FT пишет также про зависимость российской газовой отрасли от турбин западного производства, которые используются для выработки электроэнергии, сжатия и транспортировки газа. В документе сказано, что российским производителям еще предстоит воспроизвести ключевые компоненты для производства турбин.

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