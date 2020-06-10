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Бизнес ,  
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Комбинат UC Rusal остался без поставок из-за разрушения железной дороги

Главный поставщик сырья для производства алюминия в России остался без поставок из-за аварии на Красноярской железной дороге. UC Rusal начала переговоры с РЖД с целью организации перевозки сырья на комбинат по объездным маршрутам
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Ачинский глиноземный комбинат
Ачинский глиноземный комбинат (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Ачинский глиноземный комбинат (АГК), который является главным поставщиком сырья для производства алюминия в России, остался без поставок из-за разрушения участка железной дороги в Красноярском крае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе UC Rusal.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 7 июня произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и ее сползание на участке пути Ачинск-2 — Назарово Красноярской железной дороги», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на этом участке железной дороги осуществлялись перевозки груженых и порожних маршрутов с сырьем для обеспечения АГК, который является одним из крупнейших грузоотправителей в регионе. «На сегодняшний день поставки сырья на комбинат полностью прекращены, в связи с чем его нормативные остатки близки к критическому минимуму», — отметили в UC Rusal.

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Сейчас компания ведет переговоры с «Российскими железными дорогами» (РЖД) по вопросу оперативной организации перевозки сырья на комбинат с помощью объездных маршрутов. Кроме того, UC Rusal обратилась к РЖД с просьбой после завершения ремонта путей обеспечить первоочередной пропуск составов с нефелиновой рудой для восполнения технологических запасов АГК, в случае если в ближайшее время движение поездов не будет возобновлено в полном объеме. «UC Rusal рассчитывает на максимально оперативные действия со стороны РЖД, иначе под угрозой окажется снабжение сырьем Красноярского алюминиевого завода», — отметили в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

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В апреле украинский комбинат UC Rusal (Николаевский глиноземный завод) встал из-за блокировки поставок сырья. Он приостановил производство из-за «неправомерной» блокировки поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней. Руководство завода назвало блокировку сырья в порту неправомерной и отметило, что «действия таможенных органов прямо противоречат Таможенному кодексу Украины».

Автор: Михаил Юшков
При участии: Мария Кокорева
Теги: РУСАЛ, РЖД, авария
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