«Дочка» Rusal ответила на слова Росприроднадзора о «пойманных» заводах

Концентрация бензапирена в воздухе рядом с заводом Rusal превышена, сообщила глава Росприроднадзора. Из этих данных следует, что воздух, который попадает на завод, грязнее, чем тот, который выходит, ответили на предприятии

Красноярский алюминиевый завод компании «Русал» (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что ее ведомству удалось «поймать за руку» красноярские предприятия, занизившие объемы выброса в воздух вредных веществ в день ее приезда в город. Установить это помогло использование новой передвижной станции контроля концентрации вредных веществ в воздухе.

«Она фиксировала выбросы и до, и в день, и после моего визита. В результате нам удалось буквально «поймать за руку» некоторые предприятия, которые решили занизить выбросы на один день», — написала Радионова на своей странице в сети Instagram.

В качестве примера глава Росприроднадзора привела данные о концентрации бензапирена в воздухе на границе санитарно-защитной зоны принадлежащего АО «Русал» Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). По словам Радионовой, предельно допустимая концентрация (ПДК) этого канцерогена в воздухе с наветренной стороны КрАЗа была превышена в 6 раз, а с подветренной — в 3,4 раза.

«Полученные результаты мы направили в прокуратуру для согласования внеплановой проверки», — написала Радионова, отметив, что передвижные посты Росприроднадзора проводят замеры постоянно, а потому «никому не удастся хитрить и специально занижать выбросы в день проверок».