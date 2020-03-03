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Общество ,  
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«Дочка» Rusal ответила на слова Росприроднадзора о «пойманных» заводах

Концентрация бензапирена в воздухе рядом с заводом Rusal превышена, сообщила глава Росприроднадзора. Из этих данных следует, что воздух, который попадает на завод, грязнее, чем тот, который выходит, ответили на предприятии
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Красноярский алюминиевый завод компании «Русал» (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что ее ведомству удалось «поймать за руку» красноярские предприятия, занизившие объемы выброса в воздух вредных веществ в день ее приезда в город. Установить это помогло использование новой передвижной станции контроля концентрации вредных веществ в воздухе.

«Она фиксировала выбросы и до, и в день, и после моего визита. В результате нам удалось буквально «поймать за руку» некоторые предприятия, которые решили занизить выбросы на один день», — написала Радионова на своей странице в сети Instagram.

В качестве примера глава Росприроднадзора привела данные о концентрации бензапирена в воздухе на границе санитарно-защитной зоны принадлежащего АО «Русал» Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). По словам Радионовой, предельно допустимая концентрация (ПДК) этого канцерогена в воздухе с наветренной стороны КрАЗа была превышена в 6 раз, а с подветренной — в 3,4 раза.

«Полученные результаты мы направили в прокуратуру для согласования внеплановой проверки», — написала Радионова, отметив, что передвижные посты Росприроднадзора проводят замеры постоянно, а потому «никому не удастся хитрить и специально занижать выбросы в день проверок».

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В пресс-службе КрАЗа РБК заявили, что в санитарно-защитной зоне завода расположено около 130 других предприятий, добавив, что совершенно согласны с тем, что необходимо провести тщательную проверку и установить истинные источники вредных выбросов. На заводе обратили особое внимание на данные Росприроднадзора, согласно которым с наветренной, то есть ближней к ветру, стороны завода концентрация бензапирена в воздухе оказалась выше, чем с подветренной (дальней от ветра, противоположной той, на которую дует ветер).

«Нам тоже хотелось бы разобраться в ситуации, кто на самом деле загрязняет воздух рядом с заводом», — говорится в комментарии пресс-службы КрАЗа.

Радионова побывала в Красноярске 25 февраля. В ходе своего визита она сообщила, что вся полученная информация будет тщательно проанализирована.

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«Я могу вам сказать одно — все будет серьезно изучено. Пустых трат не будет. Мы не станем заниматься ненужным популизмом. Мы будем заниматься тем, чтобы в городе реально стало лучше. Экологические проблемы были всегда, но у людей постоянно растет запрос на качество жизни, и это нормально», — подчеркнула Радионова.

Глава Росприроднадзора назвала «очень серьезным сегментом загрязнения» воздуха в Красноярске выбросы от печей в частном секторе. «Взвешенных частиц в жилом секторе больше, чем в районе больших предприятий», — сказала тогда Радионова.

28 февраля Росприроднадзор объявил, что инспекторы его Енисейского межрегионального управления и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) выявили превышение содержания бензапирена в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны АО «Русал Красноярск».

Режим «черного неба» в Красноярске. Фоторепортаж
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Авторы: Евгений Калюков, Светлана Бурмистрова
Теги: Росприроднадзор, «Русал»
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Режим «черного неба» в Красноярске. Фоторепортаж
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