UC Rusal сообщила о планах запустить новый завод

UC Rusal планирует до 2034 года запустить завод по производству глинозема мощностью 1 млн т в Красноярском крае. Завод собираются построить ближе к месторождению каолиновых руд. Об этом рассказал директор по техническому развитию компании Виктор Манн.

По словам Манна, в UC Rusal разработали технологии, которые позволяют производить глинозем из руды с высоким содержанием кремния, такой как каолиновая. Эта технология позволяет получать более чистый оксид алюминия при тех же операционных затратах. По словам технического директора компании, в перспективе это позволит UC Rusal полностью отказаться от импортной руды и перейти на российское сырье.

До 2023 года на территории Ачинского глиноземного комбината UC Rusal планирует открыть опытно-промышленный участок по получению глинозема из каолиновых руд. Следующим этапом станет строительство нового завода мощностью 1 млн т глинозема. «Завод планируется открыть ближе к месторождению каолиновых руд, а участок на АГК перепрофилировать на выпуск продукции с добавленной стоимостью, например псевдобемит и силикагель», — рассказал Манн.

Псевдобемит в нефтяной промышленности применяется в качестве катализатора. По словам Манна, сейчас его поставляют исключительно из-за рубежа по цене до $4,5 тыс. за 1 т, а технология UC Rusal позволяет произвести такой продукт со «значительным снижением переделов обработки и, соответственно, затрат».