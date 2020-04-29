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Бизнес ,  
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Украинский завод UC Rusal встал из-за блокировки поставок сырья

Николаевский глиноземный завод, входящий в UC Rusal, с 30 апреля приостанавливает производство из-за «неправомерной» блокировки поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней. Об этом говорится в заявлении завода (есть в распоряжении РБК).

Оставшегося боксита на предприятии хватит только на четыре дня работы. «При трехдневном запасе завод по технологическим нормативам обязан произвести консервацию, поэтому с 30 апреля начнется остановка предприятия», — говорится в заявлении.

В Николаевском заводе блокировку сырья в порту назвали неправомерной и отметили, что «действия таможенных органов прямо противоречат Таможенному кодексу Украины». Поэтому руководство завода 28 апреля обратилось с письмом на имя президента страны Владимира Зеленского с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации.

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Как заявил в интервью «РБК-Украина» руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий, из-за деятельности завода Николаевская область находится на пороге экологической катастрофы. Это происходит из-за технологии и объемов складирования красного шлама.

Николаевский глиноземный завод построен в 1980 году, это одно из крупнейших предприятий Украины. Сейчас на нем работают около 3500 сотрудников.

Теги: Украина, UC Rusal
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