Топ-менеджер Газпромбанка возглавит крупнейшее в России издательство

Новым гендиректором крупнейшего издателя учебников в России группы «Просвещение» назначена вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк. Занимавший этот пост Михаил Кожевников останется президентом по стратегическому развитию

Наталья Третьяк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк назначена на должность гендиректора издательства «Просвещение» — лидера российского рынка по общему тиражу непериодических изданий, сообщил РБК источник и подтвердили в самом издательстве.

Решение о назначении Третьяк принял совет директоров АО «Просвещение». Председатель совета Игорь Шувалов, комментируя кадровые перестановки, отметил большой опыт Третьяк в системе образования и «солидный управленческий опыт» (его слова приводит пресс-служба издательства). Михаил Кожевников, руководивший группой с 2019-го, останется в должности президента по стратегическому развитию. Причины кадровых перестановок не уточняются.

Наталья Третьяк проработала в сфере образования более 20 лет. Карьеру она начинала в комитете образования Санкт-Петербурга. В 2004 году перешла на должность заместителя директора департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки. В разное время занимала должности первого проректора Московского института стали и сплавов, председателя комитета образования Санкт-Петербурга, статс-секретаря — заместителя министра, первого заместителя министра образования и науки. С 2018 года до настоящего времени была первым вице-президентом Газпромбанка.

Чем известно издательство «Просвещение»

Издательство «Просвещение», по данным Российской книжной палаты, является лидером книжного рынка по общему тиражу непериодических изданий, а по количеству таких изданий уступает только группе «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. В 2022 году «Просвещение» выпустило 7,4 тыс. изданий общим тиражом 125 млн экземпляров.

Свои общие финансовые показатели группа не раскрывает. Основным ее юрлицом является АО «Просвещение», зарегистрированное в 2021 году, — именно его гендиректором назначена Третьяк. По данным СПАРК, его выручка в 2022 году составила 14,6 млрд руб., чистая прибыль — 14,6 млрд руб. В группу также входит АО «Издательство «Просвещение» (выручка — 26,9 млрд руб. против 21,7 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 9,8 млрд руб. против 7 млрд руб. годом ранее). Этому юрлицу также принадлежит 25,1% в издательстве «Экзамен» (входит в пятерку издательств по совокупному тиражу и в десятку — по количеству выпущенных книг) и 51% в издательстве «Национальное образование».

Раньше издательство «Просвещение» было полностью государственным. В 2011 году его за 2,25 млрд руб. выкупила издательская группа «Олма-пресс». Финансовую помощь для обеспечения сделки оказал Аркадий Ротенберг, который в 2013 году стал председателем совета директоров «Просвещения» и получил 20% акций компании. В 2017 году миллиардер продал свою долю в издательстве.

В том же 2017 году Владимир Узун (сооснователь «Олма-пресс» и с 2013 года руководитель «Просвещения») впервые объявил о планах «Просвещения» выйти на биржу. Тогда предполагалось, что если бы размещение произошло в России, то его организатором выступал бы Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), за рубежом — «инвестиционный банк типа JPMorgan». Средства от продажи акций планировалось направить в том числе на развитие проектов в сфере электронного образования. Однако в 2019 году Узун заявил, что планы насчет IPO отложены на неопределенный срок из-за «геополитической и экономической» ситуации в мире.

В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ в размере по 25% каждый. Оценка 100% бизнеса составила около 108 млрд руб. В конце 2021 года акционеры «Просвещения» вернулись к планам провести IPO. Кожевников тогда рассказывал РБК, что выход на биржу «является одним из возможных вариантов развития компании и будет заложен в разрабатываемую стратегию». План предполагал продажу «небольшого, до 10% пакета акций».