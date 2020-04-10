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Минпромторг попросил регионы разрешить заготовку лома во время изоляции

Минпромторг направил письма главам регионов с просьбой не блокировать работу поставщиков лома для металлургов. Ранее компании жаловались на требования местных властей приостановить деятельность на время нерабочих дней до 30 апреля
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Минпромторг направил письма главам всех 85 регионов с просьбой не приостанавливать работу предприятий, обеспечивающих металлургов и строителей необходимым сырьем — ломом черных и цветных металлов, химическими компонентами и расходными материалами.

Письмо от 7 апреля, подписанное замминистра промышленности и торговли Виктором Евтуховым, есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили три источника в металлургических и ломосборочных компаниях. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Евтухов просит не приостанавливать деятельность ломосборочных предприятий, если они выполняют необходимые санитарно-гигиенические нормы и при наличии у них писем о заказах от металлургов и строителей.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Из-за угрозы распространения коронавируса 25 марта президент Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней в течение недели, а затем продлил их до конца апреля. Ряд секторов, согласно документу, не приостанавливает деятельность, в том числе предприятия с непрерывным циклом работы, кроме того, право определять, какие еще организации смогут продолжать работать, есть у региональных властей в зависимости от эпидемиологической ситуации.

30 марта объединение ломозаготовителей «Руслом» обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину за разъяснениями, могут ли работать предприятия отрасли обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. Согласно обращению «Руслома», региональные власти массово блокировали деятельность ломозаготовителей, ссылаясь на требования президентского указа, а в некоторых случаях — на местные распорядительные документы и угрожая крупными штрафными санкциями и уголовной ответственностью.

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Лом черных и цветных металлов является стратегически важным сырьем, не позволяющим приостанавливать работу предприятий отрасли, утверждало объединение в письме Мишустину.

Металлургические заводы, которые продолжают работу как непрерывно действующие предприятия, нуждаются в ломе как в сырье при производстве стали в электропечах. По словам источника РБК в одной из крупных металлургических компаний, заводы обычно закупали лом меньше чем на месяц вперед и опасаются его дефицита.

В пресс-службе «Руслома» в четверг, 9 апреля, РБК сообщили, что «ожидают от регионов ответов на запросы ломозаготовителей». Представитель объединения добавил, что в ряде субъектов предприятиям уже разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: минпромторг, лом, коронавирус, металлургия, Виктор Евтухов
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