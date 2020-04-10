Минпромторг попросил регионы разрешить заготовку лома во время изоляции

Минпромторг направил письма главам регионов с просьбой не блокировать работу поставщиков лома для металлургов. Ранее компании жаловались на требования местных властей приостановить деятельность на время нерабочих дней до 30 апреля

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Минпромторг направил письма главам всех 85 регионов с просьбой не приостанавливать работу предприятий, обеспечивающих металлургов и строителей необходимым сырьем — ломом черных и цветных металлов, химическими компонентами и расходными материалами.

Письмо от 7 апреля, подписанное замминистра промышленности и торговли Виктором Евтуховым, есть в распоряжении РБК. Его подлинность подтвердили три источника в металлургических и ломосборочных компаниях. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Евтухов просит не приостанавливать деятельность ломосборочных предприятий, если они выполняют необходимые санитарно-гигиенические нормы и при наличии у них писем о заказах от металлургов и строителей.

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Из-за угрозы распространения коронавируса 25 марта президент Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней в течение недели, а затем продлил их до конца апреля. Ряд секторов, согласно документу, не приостанавливает деятельность, в том числе предприятия с непрерывным циклом работы, кроме того, право определять, какие еще организации смогут продолжать работать, есть у региональных властей в зависимости от эпидемиологической ситуации.