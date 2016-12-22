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Структура Дерипаски решила отказаться от аэропорта Геленджика
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Структура Дерипаски решила отказаться от аэропорта Геленджика
Бизнес, 19:07
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Структура Дерипаски решила отказаться от аэропорта Геленджика
Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ и партнеру банка бизнесмену Таймуразу Боллоеву выкупить 99% ООО «Аэропорт Геленджик». Стоимость сделки в банке не раскрывают
Аэропорт Геленджика (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Аэропорт в Геленджике сменит владельца, разрешение на его продажу дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщает «Интерфакс». По данным агентства, запланированная сделка предполагает выкуп банком ВТБ и его неназванным партнером двух равных долей в общем размере 99% капитала ООО «Аэропорт Геленджик».

По данным системы СПАРК, сейчас единственным владельцем ООО «Аэропорт Геленджик» является ООО «Вестюн», принадлежащее двум физическим лицам. Аэропорт Геленджика считается обособленным подразделением Международного аэропорта Краснодар и находится в управлении компании «Базэл Аэро» — совместного предприятия «Базового элемента» Олега Дерипаски, Сбербанка и сингапурской Changi Airports International.

Как сообщили РБК в пресс-службе ВТБ, банк совместно с партнером Таймуразом Боллоевым планирует закрыть сделку по приобретению аэропорта Геленджик. «Мы видим перспективы роста пассажирских перевозок в регионе и рассматриваем данный актив как долгосрочную инфраструктурную инвестицию. Мы планируем развивать инфраструктуру аэропорта после его приобретения. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе. Стоимость сделки в банке не раскрывают.

В пресс-службе «Базэл Аэро» РБК пояснили, что компания давно рассматривала варианты отказа от управления аэропортом Геленджика, чтобы сосредоточиться на развитии расположенных неподалеку более крупных аэропортов Анапы (83 км), Краснодара (170 км) и Сочи (247 км).

«Если это решение будет принято советом директоров и всеми акционерами, то это поможет сосредоточить усилия менеджмента на более крупных авиационных активах в Краснодарском крае», — говорится в комментарии компании.

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В сообщении особо отмечается, что «изменение конфигурации портфеля активов» никак не связано с санкциями США (6 апреля Олег Дерипаска был включен Минфином США в список лиц, с которыми гражданам США запрещается вести бизнес и чьи активы на территории США подлежат заморозке) и направлены исключительно на «дальнейшее развитие холдинга и фокусировку усилий, в частности на реализации проекта строительства нового аэропортового комплекса в Краснодаре».

Сам Дерипаска назвал основания своего включения в санкционный список «смешными».

«События сегодняшнего утра очень неприятны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованны, смешны и абсурдны», — передал РБК слова Дерипаски его представитель.

Аэропорт Геленджика, построенный во времена СССР, прекратил работу в 2004 году, когда он был закрыт на реконструкцию. Первый после реконструкции регулярный рейс обновленный аэропорт принял в 2010 году. В настоящее время аэропорт Геленджика способен принимать самолеты Airbus A320, Boeing 757, Boeing 767, Ту-154, Ту-204, Ил-76 и все более легкие, а также вертолеты всех типов. В 2014 году аэропорт Геленджик был назван лучшим региональным аэропортом страны по результатам онлайн-голосования премии «Воздушные ворота России».

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Авторы: Евгений Калюков, Валерия Комарова.
Теги: «Базэл Аэро» , Геленджик , Аэропорт
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