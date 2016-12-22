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ФАС обвинила «ВымпелКом» в попытках ввести в заблуждение абонентов
Бизнес, 20:03
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ФАС обвинила «ВымпелКом» в попытках ввести в заблуждение абонентов
ФАС обвинила «ВымпелКом» в обмане абонентов, поскольку оператор изменил тариф на входящие звонки для тех, кто путешествует по России. Компания известила пользователей, что этот шаг был одобрен ФАС
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в том, что оператор намеренно вводит своих абонентов в заблуждение, размещая в социальных сетях сообщения, что требование регулятора уравнять стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России было выполнено, говорится на сайте ведомства.

Оператор сотовой связи не исполнил предписание ФАС и не отменил плату за роуминг внутри России, подчеркивается в сообщении. «Именно предложенная оператором необоснованно завышенная стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России и послужила основанием для возбуждения дела», — указывает ФАС.

Ведомство обратило внимание на то, что с начала апреля «ВымпелКом» уведомляет своих абонентов об изменении условий тарификации услуг связи при поездках по России, а именно о введении платы в размере 5 руб./мин за входящие голосовые соединения при нахождении абонента за пределами «домашнего региона», ссылаясь в социальных сетях на то, что эти шаги были одобрены антимонопольной службой.

В подтверждение ФАС опубликовала скриншоты переписки представителей «Билайн Россия» в Twitter с абонентами, где говорится, что новая схема тарификации «в полном объеме реализует требования ФАС об исключении разницы в стоимости звонков, смс и интернета в поездках по России по сравнению со стоимостью указанных услуг связи в домашнем регионе».

Кроме того, представитель «Билайна» отвечал пользователем в социальных сетях, что эти изменения реализуются в рамках «подхода/видения [компании] по исполнению предупреждения Федеральной антимонопольной службы об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства».

В ФАС сочли, что «массовое распространение такой информации свидетельствует о намеренном введении в заблуждение абонентов с ведома руководства ПАО «ВымпелКом».

«Эти факты и характер поведения компании «ВымпелКом» в отношении абонентов будут учтены при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства», — заявил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева подтвердила РБК, что изменения тарифов реализуются в рамках подхода компании «по исполнению предупреждения ФАС». «Суть изменений в том, что все клиенты при выезде за пределы домашнего региона смогут пользоваться услугами связи в регионе своего пребывания по ценам, как дома», — сказала она. По ее словам, изменение тарифа на входящие междугородние звонки на самом деле скажется в сторону понижения, так как «вместо прежних базовых 9,95 руб. [плата составит] от 0 до 5 руб. в зависимости от тарифа абонента».

По ее словам, процитированные ФАС ответы «были не вполне корректны», однако форма ответов пользователям в соцсетях была изменена, «чтобы исключить это недопонимание».

По ее словам, 5 руб. — «средняя стоимость междугородного соединения». Такой звонок для оператора означает дополнительные затраты, так как он подразумевает «несколько уровней присоединения к разным сетям». «Чтобы не переносить ​стоимость такого вызова на звонящего абонента, который может и не знать, что владелец вызываемого номера уехал, плата взимается с того, кому звонят, по средней стоимости «межгорода», — рассказала она.

Предписание операторам «большой четверки» — ПАО «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) — о необходимости в двухнедельный срок изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу, было вынесено еще в середине июля 2017 года. Ведомство также отмечало, что операторы установили необоснованно высокие тарифы на услуги в роуминге в Крыму. Тогда операторы отвечали, что выполнить это требование невозможно, так как оно экономически не обосновано.

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За то, что это предписание так и не было выполнено, ФАС возбудила в начале марта антимонопольное дело против МТС и «МегаФона». «Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении «большой тройки» дел о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщил Анатолий Голомолзин.

В МТС на это заявили, что с 28 февраля отменили ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов, а на остальных будут отменены до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор. А уже на следующий день ведомство заявило, что не будет штрафовать «МегаФон», отметив, что стоимость услуг связи при поездках в Крым была снижена, а остальные тарифы будут снижены ​к середине мая. Новые тарифы ФАС признала «экономически обоснованными».

Антимонопольное дело против «ВымпелКома» было открыто 12 марта. Оператор сообщал о снижении тарифа на роуминг внутри страны 14 декабря 2017 года и информировал о планах изменить другие тарифы в первой половине 2018 года.
 

Авторы: Наталья Демченко, Анна Балашова.
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