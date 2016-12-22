В МТС удивились возбуждению ФАС дела о завышении цен в роуминге

В МТС «удивлены» заявлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела по подозрению в необоснованном завышении цен на роуминг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сотового оператора.

«МТС с 28 февраля отменила все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов и отменит на всех тарифах до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор», — указали в пресс-службе.

В компании добавили, что с 28 февраля клиенты, которые выезжают за границу своего домашнего региона, продолжают пользоваться услугами связи по домашним расценкам без каких-либо доплат.

«Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи: если абонент звонит в другой город или принимает междугородный звонок, то он оплачивает это соединение», — подчеркнули в пресс-службе. В МТС добавили, что готовы дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации, и выразили надежду на конструктивный диалог.

Ранее ФАС возбудила уголовные дела против МТС и «МегаФона» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Сотовые операторы обвиняются в завышении стоимости входящих и исходящих междугородных звонков для выезжающих в другие регионы России клиентов. Также компаниям поставили в вину введение платы за каждые сутки при пребывании абонента за пределами домашнего региона.

Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что ведомство поручило операторам убрать «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах». В «МегаФоне» РБК пояснили, что с 2017 года начали отменять внутрисетевой роуминг.

«Большинство наших абонентов уже давно перемещаются по стране без изменения ценовых параметров. Предложенная нами стоимость междугородного звонка соответствует средней цене междугородного соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи», — отмечали в компании. В «МегаФоне» добавили, что готовы предоставить ФАС дополнительные сведения о тарифах.