В МТС удивились возбуждению ФАС дела о завышении цен в роуминге

В МТС «удивлены» заявлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о возбуждении дела по подозрению в необоснованном завышении цен на роуминг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сотового оператора.
«МТС с 28 февраля отменила все ежедневные дополнительные платежи при путешествиях по России на большинстве тарифных планов и отменит на всех тарифах до конца первого полугодия 2018 года, как того требовал регулятор», — указали в пресс-службе.
В компании добавили, что с 28 февраля клиенты, которые выезжают за границу своего домашнего региона, продолжают пользоваться услугами связи по домашним расценкам без каких-либо доплат.
«Единственное отличие от домашнего тарифа заключается в оплате междугородней связи: если абонент звонит в другой город или принимает междугородный звонок, то он оплачивает это соединение», — подчеркнули в пресс-службе. В МТС добавили, что готовы дополнительно разъяснить ФАС новую схему тарификации, и выразили надежду на конструктивный диалог.
Ранее ФАС возбудила уголовные дела против МТС и «МегаФона» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Сотовые операторы обвиняются в завышении стоимости входящих и исходящих междугородных звонков для выезжающих в другие регионы России клиентов. Также компаниям поставили в вину введение платы за каждые сутки при пребывании абонента за пределами домашнего региона.
Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что ведомство поручило операторам убрать «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах». В «МегаФоне» РБК пояснили, что с 2017 года начали отменять внутрисетевой роуминг.«Большинство наших абонентов уже давно перемещаются по стране без изменения ценовых параметров. Предложенная нами стоимость междугородного звонка соответствует средней цене междугородного соединения из домашнего региона и является среднерыночной для операторов междугородней связи», — отмечали в компании. В «МегаФоне» добавили, что готовы предоставить ФАС дополнительные сведения о тарифах.