США обвинили японского мафиози в попытках продать уран и плутоний Ирану

Такеши Эбисава (Фото: U.S. Magistrate Judge / Southern District of New York / Reuters)

Прокуратура США обвинила Такеши Эбисаву, предполагаемого члена японской мафии, в попытке продать Ирану уран и плутоний. Об этом сообщает Independent.

«Он обвиняется в сговоре с целью продажи материалов для ядерного оружия и наркотиков из Бирмы, а также приобретения военного оружия от имени вооруженной повстанческой группы», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Сейчас Эбисава находится в тюрьме. Сообщается, что он показал образцы материалов для ядерного оружия агенту под прикрытием из Агентства США по борьбе с наркотиками. Он также прислал фотографии со счетчиками Гейгера и лабораторные анализы, которые указывали на содержание радиоактивных веществ в его товарах.

Такеши Эбисаву обвиняют в попытке закупки оружия для повстанческой группировки в Мьянме. Ему также предъявили обвинения в сговоре с целью международного оборота ядерного оружия, в обороте наркотиков, а также в отмывании денег.

Такеши Эбисаве и его подельнику Сомпхопому Сингхасири ранее уже предъявлялись обвинения в хранении оружия и наркотиков — в апреле 2022 года. Сейчас им грозит пожизненное заключение.