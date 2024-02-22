США обвинили японского мафиози в попытках продать уран и плутоний Ирану
Прокуратура США обвинила Такеши Эбисаву, предполагаемого члена японской мафии, в попытке продать Ирану уран и плутоний. Об этом сообщает Independent.
«Он обвиняется в сговоре с целью продажи материалов для ядерного оружия и наркотиков из Бирмы, а также приобретения военного оружия от имени вооруженной повстанческой группы», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.
Сейчас Эбисава находится в тюрьме. Сообщается, что он показал образцы материалов для ядерного оружия агенту под прикрытием из Агентства США по борьбе с наркотиками. Он также прислал фотографии со счетчиками Гейгера и лабораторные анализы, которые указывали на содержание радиоактивных веществ в его товарах.
Такеши Эбисаву обвиняют в попытке закупки оружия для повстанческой группировки в Мьянме. Ему также предъявили обвинения в сговоре с целью международного оборота ядерного оружия, в обороте наркотиков, а также в отмывании денег.
Такеши Эбисаве и его подельнику Сомпхопому Сингхасири ранее уже предъявлялись обвинения в хранении оружия и наркотиков — в апреле 2022 года. Сейчас им грозит пожизненное заключение.
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