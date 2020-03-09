Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

На фоне этих сообщений 9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже до $31,27 за баррель, а на нефть WTI — до $27,34. За ночь нефтяные котировки обвалились на $14.

После обвала цен на нефть курсы доллара и евро подскочили на международном валютном рынке. 9 марта доллар вырос до 75 руб., а евро подорожал до 86 руб.