Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
По состоянию на 11:25 мск немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, французский CAC 40 — на 6,31%, итальянский FTSE MIB — на 4,95%, а Stoxx Europe 600 потерял 6,48%.
Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100, который снизился на 8,54%.
Стоимость североморской нефти начала снижение еще 6 марта. В этот день состоялось заседание ОПЕК, на котором участники не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи. Россия выступала за продление соглашения до июня без введения дополнительного сокращения добычи нефти, а Саудовская Аравия, напротив, поддержала снижение объемов добычи, сообщали Reuters и Bloomberg. В результате сделка распалась. Позднее Эр-Рияд заявил, что может нарастить добычу до рекордного уровня, «если это понадобится».