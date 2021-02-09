На российское подразделение H&M завели дело о неуплате пошлин на ₽3 млрд

Таможня заподозрила российское подразделение H&M в том, что оно с 2016 по 2019 год не задекларировало часть лицензионных сборов, которые платит материнской компании, сообщил Bloomberg

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) завела уголовное дело в отношении российского подразделения сети по продаже одежды H&M, сообщил Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, компанию заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. ФТС считает, что она не включила в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые она платит материнской компании.

Дело против подразделения H&M было заведено в декабре 2020 года, сообщил Bloomberg. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» начато расследование, не сообщив подробностей.

РБК обратился за комментарием в российский офис H&M и в ФТС.