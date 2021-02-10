СМИ узнали о плане Батуриной продать отель в Дублине со скидкой в €17 млн

Оценка отеля, принадлежащего богатейшей женщине России, за время пандемии снизилась на €12–17 млн. В случае его успешной продажи Батурина получит хорошую прибыль с учетом первоначальных вложений

Отель Morrison в Дублине (Фото: morrisonhoteldublin / Facebook)

Четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, принадлежащий богатейшей женщине России Елене Батуриной, теперь продается по сниженной цене. Если до пандемии хозяйка планировала продать его за €80–85 млн, то теперь цена снижена до €68 млн, узнало издание Irish Times.

Бутик-отель в Дублине Батурина приобрела в 2012 году, отдав за него €22 млн. Год спустя она потратила еще около €10 млн на реконструкцию. Прямым владельцем отеля является принадлежащая Батуриной австрийская компания Inteco Beteilgungs. Отель расположен в центре города, стоимость размещения в нем до пандемии начиналась от €200 на человека. Всего в нем 145 номеров, включая номера люкс. Здесь есть несколько баров и ресторанов — Halo Restaurant, Quay 14 Bar и Morrison Grill. Отель действует под брендом DoubleTree группы Hilton Worldwide, и его покупатель сможет продолжить работать по франшизе. Однако пока из-за ограничений Morrison закрыт.

Продажей отеля занимается компания CBRE, специализирующаяся на коммерческой недвижимости.

Впервые о планах продать отель стало известно год назад. Тогда верхней планкой стоимости актива называли €85 млн. С учетом стоимости покупки в 2012 году и затрат на реконструкцию это означало бы, что владелица получит прибыль в €53 млн в случае продажи по максимальной цене. Но после начала пандемии, отмечает Irish Times, на гостиничном рынке Дублина сильно отразился локдаун. Теперь Morrison продается со скидкой примерно в 15%.