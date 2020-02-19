СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн

Елена Батурина намерена продать свой ирландский отель за €80–85 млн. Это в несколько раз больше той суммы, которую она вложила в покупку и реконструкцию гостиницы

Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times. Стоимость недвижимости Батурина оценивает в €80–85 млн.

Бутик-отель Morrison Hotel расположен в центре ирландской столицы. Стоимость номеров в нем начинается от €200, согласно данным Booking. В отеле работают собственные рестораны, бары и гриль. Доходы отеля в 2019 году, согласно годовому отчету, выросли на 49% и составили €2,75 млн.

Как пишет The Irish Times, отель Батурина приобрела в 2012 году, отдав за него €22 млн. Прямым владельцем отеля является принадлежащая Батуриной австрийская компания Inteco Beteilgungs. Год спустя она потратила еще порядка €10 млн на его реконструкцию (в 2016 году IR называла другую сумму — €7 млн). Таким образом, при продаже на максимуме заявленной стоимости Батурина может получить прибыль €53 млн от изначальных вложений.

Организация продажи поручена американской консалтинговой компании CBRE. РБК направил запросы в пресс-службу CBRE и представителю Елены Батуриной.