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Бизнес ,  
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СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн

Елена Батурина намерена продать свой ирландский отель за €80–85 млн. Это в несколько раз больше той суммы, которую она вложила в покупку и реконструкцию гостиницы

Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times. Стоимость недвижимости Батурина оценивает в €80–85 млн.

Бутик-отель Morrison Hotel расположен в центре ирландской столицы. Стоимость номеров в нем начинается от €200, согласно данным Booking. В отеле работают собственные рестораны, бары и гриль. Доходы отеля в 2019 году, согласно годовому отчету, выросли на 49% и составили €2,75 млн.

Как пишет The Irish Times, отель Батурина приобрела в 2012 году, отдав за него €22 млн. Прямым владельцем отеля является принадлежащая Батуриной австрийская компания Inteco Beteilgungs. Год спустя она потратила еще порядка €10 млн на его реконструкцию (в 2016 году IR называла другую сумму — €7 млн). Таким образом, при продаже на максимуме заявленной стоимости Батурина может получить прибыль €53 млн от изначальных вложений.

Организация продажи поручена американской консалтинговой компании CBRE. РБК направил запросы в пресс-службу CBRE и представителю Елены Батуриной.

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Бизнес

Елена Батурина c 2004 года, по оценкам Forbes, является богатейшей женщиной России. Ее состояние сейчас журнал оценивает в $1,2 млрд. Ранее ее основным активом был девелопер «Интеко», действовавший в первую очередь в Москве. Компания была основана в начале 1990-х годов и была одним из крупнейших застройщиков Москвы в период нахождения Юрия Лужкова на посту мэра. В 2010 году, вскоре после отставки мужа с поста градоначальника, Батурина, как писал Forbes, покинула Россию. В 2011 году она продала «Интеко». В 2017 году контроль над компанией перешел Фонду консолидации банковского сектора, а в 2018 году акции компании были переданы Банку непрофильных активов, созданному на базе банка «Траст».

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Надежда Федорова
Теги: Елена Батурина, Ирландия, Дублин, отель
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