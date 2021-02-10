Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

Аграрии обеспокоены нехваткой иностранных рабочих для сезонных работ в 2021 году. У местных жителей, в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний, и они не хотят работать даже за повышенную плату

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. С копией поручения от 8 февраля ознакомился РБК, представитель вице-премьера подтвердила подлинность документа.

С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки, указал чиновник в письме вице-премьеру (копия есть у РБК). В пресс-службе Минсельхоза РБК уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества. Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки, добавляет представитель министерства. РБК направил запрос в Минтруд и МВД.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, указывали в РАНХиГС: по их оценкам, в российском агропроме может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев. О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успела приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку «рабочих рук» и думали о снижении посевных площадей.

Для решения проблемы Минсельхоз предложил тогда привлечь к посевным и уборочным работам студентов аграрных вузов, людей, потерявших работу в других отраслях, и даже некоторых осужденных при условии, что будет обеспечена их надлежащая охрана и изоляция.



Сезонные работы в 2020 году прошли «в штатном режиме», но принятые меры не решили полностью проблем с нехвакой иностранцев, указывает Хатуов в письме. По оценкам регионов, которые приводит Минсельхоз, для сезонных работ в 2021 году нужно дополнительно около 38,2 тыс. иностранных рабочих. Самая большая потребность — у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи традиционно производятся с применением ручного труда: им для сезонных работ требуется дополнительно 22,3 тыс. иностранных рабочих (или 58,4% от общей потребности).