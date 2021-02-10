Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 09 фев, 13:58
НАСА допустило запрос места для своего астронавта на «Союзе» Общество, 07:18 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 07:02 Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле Бизнес, 07:00 В США разрешили экстренное применение коктейля из антител от Eli Lilly Общество, 06:39 SuperJob назвал средние траты россиян на подарки к 14 февраля Общество, 06:00 Эксперты оценили, сколько снятых в пандемию наличных вернется в банки Финансы, 06:00 Мадуро назвал сроки поставки первой партии «Спутник V» в Венесуэлу Политика, 05:46 Россиянка Касаткина уступила седьмой ракетке мира на Australian Open Спорт, 05:38 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 05:30 Россиянка Потапова впервые вышла в третий круг турнира Большого шлема Спорт, 05:28 В Москве пройдет самый продолжительный снегопад за три года Общество, 05:15 Фильм российского режиссера о свинье вошел в шорт-лист «Оскара» Общество, 04:52 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 04:25 Власти Чили договорились о поставке вакцины «Спутник V» Общество, 04:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

Аграрии обеспокоены нехваткой иностранных рабочих для сезонных работ в 2021 году. У местных жителей, в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний, и они не хотят работать даже за повышенную плату
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. С копией поручения от 8 февраля ознакомился РБК, представитель вице-премьера подтвердила подлинность документа.

С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки, указал чиновник в письме вице-премьеру (копия есть у РБК). В пресс-службе Минсельхоза РБК уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества. Предложения отрасли Минсельхоз направил в Минтруд для проработки, добавляет представитель министерства. РБК направил запрос в Минтруд и МВД.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, указывали в РАНХиГС: по их оценкам, в российском агропроме может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев. О дефиците рабочей силы из-за отсутствия мигрантов еще весной предупреждали власти Астраханской области. В Волгоградской области часть мигрантов успела приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку «рабочих рук» и думали о снижении посевных площадей.

Бизнес столкнулся с новыми сложностями по ввозу иностранных специалистов
Технологии и медиа
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Для решения проблемы Минсельхоз предложил тогда привлечь к посевным и уборочным работам студентов аграрных вузов, людей, потерявших работу в других отраслях, и даже некоторых осужденных при условии, что будет обеспечена их надлежащая охрана и изоляция.

Сезонные работы в 2020 году прошли «в штатном режиме», но принятые меры не решили полностью проблем с нехвакой иностранцев, указывает Хатуов в письме. По оценкам регионов, которые приводит Минсельхоз, для сезонных работ в 2021 году нужно дополнительно около 38,2 тыс. иностранных рабочих. Самая большая потребность — у Волгоградской и Астраханской областей, где овощи традиционно производятся с применением ручного труда: им для сезонных работ требуется дополнительно 22,3 тыс. иностранных рабочих (или 58,4% от общей потребности).

РБК направил запрос властям Волгоградской и Астраханской областей.

Сейчас аграрии в ряде субъектов обеспокоены возможными проблемами с дефицитом иностранной рабочей силы, указывает в письме Хаутов. Одна из причин — низкая эффективность привлечения работников из местного населения: это связано с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний во сравнению с много лет привлекающимися на такие работы бригадами из стран ближнего зарубежья — в основном, из Узбекистана и Таджикистана.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей

Сельхозпроизводители, сохранившие с начала сезона запланированные посевные площади, в 2020 году вынуждены были завышать сезонным работникам вознаграждение, чтобы избежать потерь урожая и снижения качества продукции. В отдельных случаях оплата за один рабочий день достигала 5 тыс. руб. — «существенное» повышение затрат отразилось и на себестоимости продукции и на прибыли самих предприятий. Но, несмотря на это, значительная часть местного населения, которая в 2020 году привлекалась к полевым работам, больше не хочет в них участвовать, указывает замглавы Минсельхоза.

Кто еще столкнулся с проблемами

С проблемой из-за запрета на въезд иностранцев столкнулись и компании из других отраслей — например, производители бытовой электроники, компьютеров и пива. Из-за задержки оформления документов компании, использующие иностранное оборудование, не могут ввезти работников, участвующих в их наладке и обслуживании.

Автор
Елена Сухорукова
сельское хозяйство Минсельхоз Виктория Абрамченко рабочие мигранты
Материалы по теме
Бизнес столкнулся с новыми сложностями по ввозу иностранных специалистов
Технологии и медиа
Минсельхоз решил привлечь к уборке урожая студентов и заключенных
Общество
Эксперты заявили о необходимости допустить мигрантов на работу в полях
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter