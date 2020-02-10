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Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России

Состояние основного владельца группы «Комус» Сергея Бобрикова Forbes оценил в $800 млн. Этого достаточно, чтобы оказаться в составляемом журналом рейтинге двухсот богатейших бизнесменов России
Бобриков Сергей (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes. Новым членом своего списка избранных Forbes назвал создателя и основного владельца группы компаний «Комус» Сергея Бобрикова.

Финансовых показателей торгующая канцтоварами «Комус» не раскрывает, в своей статье Forbes называет группу «крайне непубличной компанией», а самого Бобрикова — «очень закрытым человеком». Однако эксперты Forbes — на основе данных о выручке группы и ее оценок аналитиками и конкурентами — оценили общую стоимость доли Бобрикова в группе (ему принадлежит 96% долей в головной компании ТПГК) в $800 млн.

При этом в статье такая оценка названа «консервативной». В «Комусе» выводы Forbes не прокомментировали и не предоставили комментарии для статьи.

Если бы такая оценка была дана весной 2019 года, Бобриков смог бы впервые войти в рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны. В опубликованном в апреле рейтинге бизнесмены с состоянием в $800 млн занимают места с 126-го по 136-е.

Топ-10 миллиардеров-новичков по версии Forbes
Фотогалерея 

Однако в новой редакции рейтинга Бобриков может оказаться и ниже. В сентябре 2019 года Forbes сообщил о появлении в России двух новых миллиардеров, включив в их число сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова Кирилла и Никиту. По подсчетам экспертов Forbes, состояние каждого из них составляет $1,77 млрд, но в рейтинге богатейших бизнесменов 2019 года они также указаны не были.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes
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