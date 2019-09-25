Forbes сообщил о появлении в России двух новых миллиардеров

Forbes сообщил о появлении в России двух новых миллиардеров

После того как стало известно, что Алексей Мордашов передал 65% акций золотодобывающей компании Nordgold двум своим сыновьям, Forbes оценил состояние каждого из них в $1,77 млрд

Алексей Мордашов (Фото: Swen Pförtner / DPA / ТАСС)

В России стало на двух миллиардеров больше. В среду, 25 августа, стало известно, что основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов передал своим сыновьям от второго брака Кириллу и Никите 65% акций золотодобывающей компании Nordgold. Эксперты журнала Forbes оценили стоимость этого пакета в $2,4 млрд.

Акциями Nordgold сыновья Мордашова владеют через компанию «КН-Холдинг», которая принадлежит им в равных долях. Таким образом, стоимость доли каждого из них можно оценить в $1,2 млрд.

Однако этим состояние Кирилла и Никиты не исчерпывается. Еще в июне стало известно, что Мордашов передал им 65-процентную долю в капитале компании Unifirm Ltd, владеющей пакетом в 25% акций туроператора TUI AG. Стоимость всего пакета тогда оценивалась примерно в $1,4 млрд. Исходя из нынешней цены акций TUI на Лондонской фондовой бирже, Forbes оценивает стоимость принадлежащего сыновьям Мордашова пакета в $1,14 млрд.

Таким образом, общая стоимость активов Кирилла и Никиты составляет $3,54 млрд, а состояние каждого из них — $1,77 млрд.

По данным Forbes, состояние Алексея Мордашова составляет $20,5 млрд, он занимает четвертое место в рейтинге российских миллиардеров. Эксперты Bloomberg оценивают состояние Мордашова в $19 млрд.