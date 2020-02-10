«Дочка» «Ростеха» ответила на обвинения в спонсировании протестов в Шиесе

Ни «Ростех», ни его «дочка» «РТ-Инвест», строящая мусоросжигательные заводы в Подмосковье, не имеют отношения к протестам против создания мусорного полигона в Шиесе в Архангельской области, заявил РБК глава «РТ-Инвест»

Комплекс обработки отходов компании «РТ-Инвест» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава «РТ-Инвест» (25,01% акций компании принадлежит «Ростеху») Андрей Шипелов сообщил, что слышал, что компания якобы финансирует «все протесты против полигонов», включая строительство полигона Шиес в Архангельской области, куда, по неофициальной информации, планируется свозить мусор из Москвы.

Сама «РТ-Инвест» строит в Подмосковье четыре завода по сжиганию мусора, где планируется перерабатывать московский мусор в электроэнергию. «Когда мы говорим о необходимости закрытия полигонов, мы даем возможность формировать против нас мнения, что мы проплачиваем все эти протесты. Якобы это все оплачивает «РТ-Инвест», чтобы закрыли полигон и они построили завод», — сказал Шипелов в интервью РБК. «Но это не мы [поддерживаем такие протесты]», — подчеркнул он.

По его словам, такие слухи распускает «полигонная» мафия. Это «очень обеспеченные люди, порой живущие не на территории Российской Федерации, имеющие миллиардные доходы. Они готовы нанять себе любых циничных политтехнологов, которые будут формировать любые истории про вред сжигания мусора», — отметил глава «РТ-Инвест».