«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

Стоимость 3,59% пакета составит почти 188 млрд руб. Выставленная цена ниже той, на которой закрылись торги в четверг

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Цена размещения акций «Газпрома» его «дочки» «Газпром газораспределение» на Мосбирже составила 220,72 руб. за бумагу, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Всего планируется продать 850,5 млн обыкновенных именных бездокументарных акций, или 3,59% акций «Газпрома». С учетом цены в 220,72 руб. стоимость всего пакета составит около 187,7 млрд руб.

В случае продажи 3,59% «Газпрома» за 187,7 млрд руб., сделка будет закончена с дисконтом к цене бумаг по итогам торгов 21 ноября на Московской бирже в 13,2% (216,2 млрд руб.). Кто подал такую заявку и стал победителем аукциона, «Газпром» не сообщил.

О том, что «Газпром» получил от инвесторов 479 заявок на 3,59% акций, было объявлено 21 ноября. После сообщения о продаже пакета акции компании на бирже выросли на 4,7%, но к закрытию рост скорректировался до 2,6%. Согласно условиям аукциона, победитель может быть только один, он и выкупит весь пакет.