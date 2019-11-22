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Бизнес ,  
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«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций
Стоимость 3,59% пакета составит почти 188 млрд руб. Выставленная цена ниже той, на которой закрылись торги в четверг
Газпром GAZP ₽254,35 +2,56% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Цена размещения акций «Газпрома» его «дочки» «Газпром газораспределение» на Мосбирже составила 220,72 руб. за бумагу, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Всего планируется продать 850,5 млн обыкновенных именных бездокументарных акций, или 3,59% акций «Газпрома». С учетом цены в 220,72 руб. стоимость всего пакета составит около 187,7 млрд руб.

В случае продажи 3,59% «Газпрома» за 187,7 млрд руб., сделка будет закончена с дисконтом к цене бумаг по итогам торгов 21 ноября на Московской бирже в 13,2% (216,2 млрд руб.). Кто подал такую заявку и стал победителем аукциона, «Газпром» не сообщил.

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«Газпром» собрал заявки на пакет своих акций почти на 240 млрд руб.

О том, что «Газпром» получил от инвесторов 479 заявок на 3,59% акций, было объявлено 21 ноября. После сообщения о продаже пакета акции компании на бирже выросли на 4,7%, но к закрытию рост скорректировался до 2,6%. Согласно условиям аукциона, победитель может быть только один, он и выкупит весь пакет.

О планах продать 6,6% квазиказначейских акций глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил в июне на собрании акционеров. Первую часть пакета, 2,93% или 693,627848 млн акций были проданы 25 июля по цене в 200,5 руб. за штуку, сообщал «Газпром». Таким образом цена пакета составила 139,07 млрд руб. При этом согласно котировкам Мосбиржи, рыночная стоимость 2,93% «Газпрома» в тот день составляла 154,3 млрд руб. Зампред «Газпрома» Фамил Садыгов говорил, что дисконт составил 8,4%.

Весь пакет ушел одному покупателю, которого «Газпром» не раскрыл.

Bloomberg и источники РБК сообщали, что среди покупателей были структуры, связанные с Ротенбергами. Бизнесмен Аркадий Ротерберг через представителя заявил РБК, что ни он, ни его родственники, ни связанные с ними структуры в сделке не участвовали.

Авторы: Константин Нагаев, Тимофей Дзядко
Теги: акции, «Газпром»
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