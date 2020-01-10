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Бизнес ,  
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Медведев поручил разработать запрет на никотиновые «конфеты»

Премьер-министр поручил Роспотребнадзору подготовить предложения о введении запрета на продажу никотиносодержащих жевательных смесей. За новогодние каникулы службы изъяла из продажи почти 1 млн таких никотиновых «конфет»
Анна Попова и Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой подготовить решения по запрету оборота никотиносодержащих смесей и продукции из них на территории стран ЕАЭС. На рабочей встрече помимо главы службы присутствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент РБК. Предметом обсуждения были вопросы усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.

Речь идет о торговле никотиносодержащими жевательными и сосательными смесями. В конце декабря, Медведев поручил Роспотребнадзору провести проверку на предмет соблюдения запрета реализации такой продукции (была введен в 2013 году).

Согласно материалам службы к встрече, в период всех новогодних праздников и каникул было проведено около 44 тыс. проверок в отношении производителей и продавцов никотинсодержащей продукции. По итогам было изъято из оборота более 911 тыс. единиц таких товаров, общая сумма уже наложенных штрафов составила 3,39 млн руб., 324 материала проверки направлено в суды, 240 — в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

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По словам Поповой, продукты, которые позиционировались недобросовестными производителями как некурительные никотиносодержащие смеси, по сути являются пищевой продукцией. «Когда мы начали проводить исследования, мы увидели что <...> в одной конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет, а употребление 5-6 таких конфет, если вес человека не больше 40 кг — это летальная доза», — заявила она.

Медведев, в свою очередь, заявил: «Нам зачем такой пищевой продукт?» «У нас есть продукты изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже — те же самые наркотики», — напомнил премьер. Он также отметил, что запрет должен распространяться на всю территорию Евразийского союза: «У нас границ нет, поэтому если продукт останется в другой стране — эту дрянь будут завозить. Подготовьте такие решения».

Премьер признался, что «сам об их [так называемых инновационных никотиносодержащих продуктах] существовании узнал совсем недавно».

«Известно, что люди, которые бросают курить у них есть потребность получать никотин и всякого рода лекарства выпускались, но там понятно почему и это именно лекарственные препараты, — отметил Медведев. — А эти никотиносодержащие продукты, которые по сути являются пищевыми продуктами — редкая гадость. Это леденцы, другие смеси довольно привлекательные по вкусу, а самое главное, что они очень быстро создают привыкание к никотину и подсаживают детей по сути, которые это употребляют и других людей, взрослых, на такого рода продукты».

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Как сообщил Колокольцев, уже наложен запрет на торговлю и оборот никотиносодержащими смесями в более чем двух десятках российских субъектов, в 15 регионах такая работа проводится сейчас. «Надо понимать, что не в каждом субъекте острота проблемы в той же плоскости находится, но тем не менее большинство регионов с такой проблемой столкнулись», — добавил он. В целом, в регионах ведомство провело 23 тыс проверочных мероприятий, также только в минувшие дни были обнаружены 400 сайтов, на которых продается подобная никотиносодержащая продукция. Ведомство вышло с предложением в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов в судебном порядке.

Автор: Анна Левинская
Теги: борьба с курением, запрет на курение
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