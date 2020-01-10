Медведев поручил разработать запрет на никотиновые «конфеты»

Премьер-министр поручил Роспотребнадзору подготовить предложения о введении запрета на продажу никотиносодержащих жевательных смесей. За новогодние каникулы службы изъяла из продажи почти 1 млн таких никотиновых «конфет»

Анна Попова и Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой подготовить решения по запрету оборота никотиносодержащих смесей и продукции из них на территории стран ЕАЭС. На рабочей встрече помимо главы службы присутствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент РБК. Предметом обсуждения были вопросы усиления контроля за оборотом никотинсодержащей продукции.

Речь идет о торговле никотиносодержащими жевательными и сосательными смесями. В конце декабря, Медведев поручил Роспотребнадзору провести проверку на предмет соблюдения запрета реализации такой продукции (была введен в 2013 году).

Согласно материалам службы к встрече, в период всех новогодних праздников и каникул было проведено около 44 тыс. проверок в отношении производителей и продавцов никотинсодержащей продукции. По итогам было изъято из оборота более 911 тыс. единиц таких товаров, общая сумма уже наложенных штрафов составила 3,39 млн руб., 324 материала проверки направлено в суды, 240 — в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

По словам Поповой, продукты, которые позиционировались недобросовестными производителями как некурительные никотиносодержащие смеси, по сути являются пищевой продукцией. «Когда мы начали проводить исследования, мы увидели что <...> в одной конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет, а употребление 5-6 таких конфет, если вес человека не больше 40 кг — это летальная доза», — заявила она.