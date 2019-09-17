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Табачники впервые договорились о раздаче изделий с никотином в самолетах
Табачные компании, делающие ставку на развитие альтернативных продуктов для курильщиков, ищут и новые каналы продвижения. British American Tobacco договорилась с Utair о проведении промо на ее бортах, закон этого пока не запрещает
Фото: Michele Limina / Bloomberg

С 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании Utair пассажиры могут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит British American Tobacco (BAT). Это следует из опубликованных условий акции, которые обнаружил РБК и подтвердил представитель «БАТ Россия».

Как пояснила РБК Яна Гуськова, директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия», компания ведет переговоры еще с несколькими авиакомпаниями. «Из-за запрета на курение внутри зданий аэровокзального комплекса и во время полета некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов и авиакомпаний», — рассказала Гуськова. Исходя из описания, получить LYFT могут совершеннолетние пассажиры в обмен на «участие в рекламной сессии <...>, получив информационный буклет на борту самолета». Представитель Utair не ответил на запрос РБК на момент публикации.

LYFT — подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня — появился на российском рынке в 2019 году. Воздействие никотина начинается, после того как потребитель закладывает подушечку под верхнюю губу. BAT также производит аналогичный по механике употребления снюс Epok, но он в отличие от LYFT, как и прочие виды сосательных табачных изделий, запрещен в России.

Для BAT средства доставки никотина сейчас одно из ключевых направлений. Как рассказывал в начале августа Йохан Вандермюлен, директор BAT по региону Европа и Северная Африка, альтернативные никотиновые продукты, которые производит компания, а помимо  LYFT это устройство glo, будут основным драйвером роста на российском рынке в ближайшие 4–5 лет. По его оценке, сейчас LYFT занимает около 25% в сегменте некурительной бестабачной никотиновой продукции.

Продажи альтернативной никотиновой продукции более маржинальны, чем торговля сигаретами. Как указывала BAT, маржинальность устройства для нагревания табака glo в 2,7 раза выше, а новой «жевательной» продукции — в 2–3 раза. По данным отчетности BAT, выручка компании за 2018 год составила £24,5 млрд, но лишь £34 млн из нее пришлось на категорию систем доставки никотина в патчах.

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Поскольку реклама на альтернативную продукцию не регулируется, табачные компании уже несколько лет осваивают запрещенные для обычных сигарет рекламные площадки. Например, и у IQOS, и у glo есть специальные курительные зоны в аэропортах. По данным IQOS — лидера по количеству точек продаж альтернативных продуктов для курильщиков, у компании их уже более 5,5 тыс. в России, включая крупнейшие ТЦ и другие места, в которых запрещено курение.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров пояснил РБК, что акция Utair и LYFT с учетом того, что продукт не содержит табак и его производные, а потребление не включает процесса курения, не нарушает закона «О рекламе». Пока служба не готовит законодательных новелл, регулирующих рекламу для новых систем доставки никотина.

Как табачные компании продвигают альтернативы сигаретам — в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
При участии: Сергей Соболев
Теги: British American Tobacco, рынок табачных изделий, запрет курения, реклама
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