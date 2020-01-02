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Роспотребнадзор изъял из оборота более 800 тыс. единиц аналогов снюса

Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и выявил 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 млн руб. По результатам проверок вся продукция изъята из оборота. В период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года выявили более 8 тыс. единиц запрещенной некурительной никотиносодержащей продукции. По итогам проверок в суды направили более 200 материалов.

В ходе мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ. Число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс.

Снюс — сосательный табак, который продается расфасованным в небольшие пластиковые контейнеры. Его употребляют, помещая пакетики между губой и десной. Запрет на продажу снюса в России действует с 2015 года.

В начале декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи в стране любой сосательной и жевательной продукции, содержащей никотин или его производные. Документ предполагает поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Авторы инициативы отмечают, что действующий закон имеет пробел, в соответствии с которым под него не попадает регулирование оборота никотиносодержащей продукции, которая не имеет в составе табака. Кроме того, несмотря на запрет продажи снюса, производители заменяют табак чистым никотином или никотиносодержащей смесью, поэтому могут легально его продавать.

24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медвеев поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете. Также Роспотребнадзору при участии Следственного комитета было поручено провести внеплановые проверки для предотвращения продаж в торговых точках.

Теги: Роспотребнадзор, снюс
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