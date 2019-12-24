Роспотребнадзор проверит торговлю снюсом после слов Медведева

Роспотребнадзор проведет проверку торговли некурительной никотинсодержащей продукцией по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) запрещена в России с 2013 года ФЗ № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Тем не менее, сообщают в ведомстве, на рынке распространяют аналогичную никотиносодержащую продукцию, которую выпускают в качестве леденцов, карамели или жевательной резинки.

Для прекращения продажи соответствующей продукции Роспотребнадзор направил приказ для проведения проверок всем региональным органам ведомства. В случае выявления нарушений правоохранительные органы будут рассматривать вопрос о возбуждении уголовных дел, говорится в сообщении.

Ранее 24 декабря Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору остановить незаконную продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Он отметил, что сейчас никотиновые смеси легко продаются в виде конфет и их могут купить несовершеннолетние.