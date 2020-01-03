Производитель SSJ100 подал иск почти на ₽1 млрд к иркутской авиакомпании

Производитель SSJ100 подал иск почти на ₽1 млрд к иркутской авиакомпании

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов Sukhoi Superjet 100, в суде потребовал почти 1 млрд руб. от иркутской авиакомпании «ИрАэро». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на картотеку судебных дел.

Из информации в картотеке следует, что иск подан в Арбитражный суд Москвы 30 декабря, он пока не принят к производству. Точная сумма претензий — 941,4 млн руб.

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