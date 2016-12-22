Издательство «Просвещение» потребовало от конкурента ₽4 млрд за обложку

«Просвещение» подало иск к издательскому центру «Вентана — Граф» в Арбитражный суд Москвы. Поводом для обращения в суд стало использованное «Вентаной» на обложках учебников изображение, сходное с товарным знаком «Просвещения»

Фото: Александр Замараев / Фотобанк Лори

«Просвещение» в своем иске требует взыскать с издательского центра «Вентана — Граф» 3,7 млрд руб. компенсации за то, что тот использовал на обложках своих учебников изображение, сходное с товарным знаком «Просвещения», следует из сообщения издательства-истца, поступившего в РБК.

Отмечается, что всего было выявлено более 500 видов продукции «Вентана — Граф» с указанным изображением. В «Просвещении» пояснили, что сумма ущерба оценена в соответствии с нормами Гражданского кодекса, исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров продукции.

В своем иске «Просвещение» требует не только выплатить компенсацию в размере 3,7 млрд руб., но и уничтожить весь тираж.

Директор по внешним коммуникациям издательства «Просвещение» Сергей Григоренко заявил, что в последнее время подобные нарушения приобрели системный характер. «Копировать у издательства «Просвещение» пытаются не только товарные знаки, но и дизайн обложек <...> Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы прекратить распространение контрафактных товаров», — предупредил он.

В заявлении гендиректора «Вентана-граф» Александра Брычкина, опубликованном на сайте издательства, сказано, что компания приступила к изучению иска. По его словам, претензии «Просвещения» связаны, скорее всего, с использованием «символики, отличающей учебные издания, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), которую «Просвещение» считает схожей со своим товарным знаком».

По словам Брычкина, «Вентана-граф» много лет наряду с другими учебными издательствами использует символику, которая обозначает соответствие учебной продукции ФГОС. «Логотип, о котором идет речь, используется много лет, о чем АО «Издательство «Просвещение» давно и хорошо известно. В связи с этим для нас тем более удивительно предъявление сейчас такого требования от нашего прямого конкурента. Со своей стороны мы считаем, что данный иск является необоснованным, и будем прорабатывать все возможные правовые механизмы для ответа», — сказал Брычкин.

Данный иск может стать рекордным для российского издательского рынка. До этого рекордная сумма 7,6 млрд руб. заявленных требований была в споре между издательствами «Терра» и «Астрель», но после нескольких лет разбирательства все закончилось мировым соглашением с выплатой 10 тыс. руб.

В ноябре прошлого года издательство «Просвещение» судилось с издательством «Экзамен». Суд тогда встал на сторону «Просвещения» и постановил взыскать с «Экзамена» 63,4 млн руб. Его также обязали уничтожить весь тираж (более 300 тыс. экземпляров) книг и удалить рекламную информацию о них в интернете.

В июле 2017 года «Просвещение» запустило кампанию по борьбе с контрафактными учебниками и назначило вознаграждение за информацию о пиратских пособиях — до 10% стоимости конфискованного товара. На сайте издательства появился раздел, в котором публикуют информацию об обнаруженных подделках.