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«Просвещение» засудило «Экзамен» из-за дизайна учебников
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«Просвещение» засудило «Экзамен» из-за дизайна учебников
Бизнес, 10:07
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«Просвещение» засудило «Экзамен» из-за дизайна учебников

Суд согласился взыскать с издательства «Экзамен» 63,4 млн руб. по иску издательства «Просвещение». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Причиной спора между издательствами стал дизайн пособий. «Экзамен» использовал на обложках своих сборников тестов и контрольных работ изображение изданий «Просвещения», чтобы показать, с какими учебниками их стоит использовать. В «Просвещении» посчитали, что подобный контрафакт вредит имиджу издательства, а также «несет угрозу в целом образовательному процессу».

«Экзамен» также обязали уничтожить весь тираж (более 300 тыс. экземпляров) книг и удалить рекламную информацию о них в интернете.

Издательство «Просвещение» заплатит за информацию о поддельных учебниках
Бизнес

Издание отмечает, что сумма компенсации может стать рекордной для российского издательского рынка. Ранее были случаи более высоких требований, но обычно суды значительно снижали суммы. Так, в споре между издательствами «Терра» и «Астрель» из-за авторских прав на книги советского фантаста Александра Беляева заявлялась компенсация в 7,6 млрд руб., но после нескольких лет разбирательства все закончилось мировым соглашением с выплатой 10 тыс. руб.

В июле «Просвещение» заявило о начале борьбы с контрафактными учебниками и назначило вознаграждение за информацию о пиратских пособиях — до 10% стоимости конфискованного товара. На сайте издательства есть раздел «Черная книга контрафакта», где размещается информация об обнаруженных подделках. Отмечалось, что потери издательства от пиратских учебников достигают 300 млн руб., а доля контрафакта на рынке — примерно 30%.

Теги: учебники , издательство , издательство «Просвещение» , «Экзамен»
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