Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell сделки с долей в КТК
Президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию «Роснефти» и Shell сделки с принадлежащими им акциями «Каспийского трубопроводного консорциума — Р». Соответствующее распоряжение глава государства подписал накануне, документ опубликованна портале правовых актов.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум — Р», принадлежащими «Роснефть — Шелл каспиан венчурс лимитед (Rosneft — Shell Caspian Ventures Limited)», — сказано в распоряжении президента.
Материал дополняется
